Суперпопулярная группа Лилу45 скоро выступит в Одессе

9 ноября концерт Лилу45 состоится в Одесском Международном культурном центре UNION.

Лилу45 — громкое открытие в украинском музыкальном мире. Концерт группы — событие с особой энергетикой и неповторимой атмосферой.

Лилу45 – суперпопулярная украинская группа, которая начала свой музыкальный путь в 2021 году и быстро получила расположение большого количества слушателей в Украине и за рубежом.

Среди самых известных хитов коллектива, ставшего настоящим феноменом украинского инди-рока – песни «Восемь», «Моя душа», «Давай, смотри», «Попробуй купи меня», «Все девушки хорошие» и другие.

Вы услышите треки нового альбома, который откроет всем новый мир Лилу — искренний, яркий, драйвовый.

Приходите к 19 часам.

Стоимость билетов от 590 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Троицкая, 43.

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