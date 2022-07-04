В Одесском театре Музкомедии заступает на вахту «Щенячий Патруль»

10 июля спектакль «Щенячий патруль» состоится в Одесском театре музыкальной комедии имени М.Водяного.

Герои любимого мультсериала — храбрые щенки Скай, Крепыш, Зума, Маршал, Рокки, Чейз и, конечно, отважный мальчик Зик Райдер, – все они уже готовы погрузить смелых зрителей в увлекательные приключения.

С популярными супергероями ребята встретятся на интересном интерактивном спектакле с участием актёров Киевского театра ростовых кукол.

Приходите на замечательное представление.

Для всех детей Щенячий Патруль – пример для подражания. Смелые щенки и Райдер никогда не остаются равнодушными к чужой беде. При этом их не пугают никакие препятствия на пути. Используя свои таланты и умения, герои всегда могут принять верное решение и разобраться с любыми трудностями.

Сюжет представления построен таким образом, чтобы каждый маленький зритель понял: взаимопомощь, взаимопонимание и добрые намерения – лучшие советчики в сложной ситуации. А добро всегда вернётся сторицей.

Каждый ребёнок будет вовлечён в приключения и вместе со щенками-спасателями научится преодолевать свои страхи, верить в себя и не останавливаться на пути к высокой цели.

Детей ждут весёлые интерактивные номера, много положительных эмоций и неожиданных встреч. Малышам точно понравится. Щенки-спасатели ждут друзей!

Стоимость билетов — от 120 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 11:30.

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