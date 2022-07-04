Послевоенное восстановление Украины возглавит Великобритания

Великобритания занимает лидерские позиции в поддержке Украины во время войны и продолжит лидировать в её послевоенной реконструкции и развитии.

Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел страны, опубликованном на сайте ведомства, пишет издание ГОРДОН.

Выступая на Конференции по восстановлению Украины The Ukraine Recovery Conference (URC2022), которая проходит в Лугано (Швейцария), глава МИД Лиз Трасс заявила, что возрождение страны после агрессивной войны с Россией станет символом победы демократии над автократией.

«Это покажет Путину, что его попытки разрушить Украину только создали более сильную, более процветающую и более сплочённую нацию», – считает министр иностранных дел.

В 2023 году конференцию будет принимать Великобритания, она возглавит наблюдательный совет по восстановлению и откроет для этого специальный офис в Лондоне.

В сообщении внешнеполитического ведомства сказано, что реконструкцией и восстановлением Украины будет руководить сама Украина. Великобритания, в свою очередь, намерена обеспечить финансовую помощь для победы в войне и для поддержания экономики.

Правительство Британии обещает поощрять компании делиться опытом и инвестициями, используя своё влияние в международных финансовых учреждениях, в том числе в Европейском банке реконструкции и развития, для предоставления финансовой помощи и кредитных гарантий. Также среди ключевых направлений плана – восстановление жилья и инфраструктуры, разрушенного «варварством России».

«Мы поддержим усилия Украины по углублению демократии и продвижению модернизации и реформ, в том числе в области верховенства права, антикоррупционных механизмов, прозрачных процессов закупок и электронного правительства, чтобы Украина восстанавливалась как технологическая держава 21 века», – сказано в заявлении МИД страны.

Для справки. По данным Института мировой экономики, Великобритания занимает второе место после США по объёмам военных поставок для украинской армии. Великобритания предоставит Украине военной помощи ещё на £1 млрд (примерно $1,22 млрд), о чём на саммите в Мадриде 30 июня сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осуществил второй визит в Киев с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

