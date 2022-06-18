Британский премьер второй раз за войну приехал в Киев: где был и что говорил

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осуществил уже второй визит в Киев с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента.

«Я очень благодарен тебе за такое внимание к нашему народу, ко всем нашим людям, к нашему государству. И за лидерство и беспрецедентную поддержку Британии для Украины», – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к Борису Джонсону в ходе совместного заявления для представителей СМИ по результатам переговоров в Киеве.

По словам Зеленского, переговоры были максимально предметными, наполненными важными подробностями. Среди ключевых вопросов – двусторонние отношения и общая ситуация в Европе и мире.

«В первую очередь, это две важные вещи – оборона и безопасность. Мы подробно обсудили текущую ситуацию на передовой, на нашем востоке, на юге нашего государства, наши возможности в защите Украины от российских оккупантов. Есть общий взгляд на то, как двигаться к победе. Потому что именно такой результат нужен Украине – победа нашего государства», – подчеркнул Президент.

Зеленский поблагодарил Премьер-министра Великобритании за понимание потребностей Украины в вооружении.

«В частности, говорили о необходимости увеличить поставки тяжёлого оружия. Главное сегодня – обеспечить также противовоздушную оборону для Украины. Начали двигаться в этом направлении. Российские ракеты остаются угрозой для наших людей, для всей территории Украины. Абсолютное большинство российских ракетных ударов ведётся российской армией по обычным людям, по гражданской инфраструктуре – жилым домам, школам, больницам, университетам, транспорту. Очевидно, что это должно быть одной из первоочередных задач для всех нас, для наших партнёров – помочь в защите от российских ракет. Это будет гарантией жизни для людей на большинстве нашей территории», – заявил Глава государства.

Кроме того, собеседники обсудили потребность нашего государства в финансовой и экономической поддержке.

«Это не только финансы, у нас также дефицит горючего из-за бомбардировки нашего нефтеперерабатывающего завода, наших резервов Российской Федерацией. Также проговорили сложный вопрос – это обеспечение подготовки к отопительному сезону. Я благодарен Борису за готовность помогать нашему государству», – сказал Президент.

Зеленский и Джонсон обсудили вопрос усиления санкционного давления на Российскую Федерацию.

«Я поблагодарил за личную принципиальность и лидерство Бориса в этом направлении. Мы передали свои наработки, свои предложения. Можем сделать санкции такими, чтобы Россия действительно чувствовала, что её агрессия, её террористические действия против Украины и против глобальной стабильности приведут к убыткам для самой России – агрессор должен заплатить за эту агрессию, за эту войну самую большую цену», – подчеркнул Глава государства и добавил, что РФ также должна компенсировать все убытки, причинённые людям, общинам и бизнесу.

Кроме того, по его убеждению, Россия должна ответить также и за спровоцированный ею продовольственный кризис и дефицит продовольствия на мировом рынке, возникший из-за российской блокады украинских портов.

Стороны также продолжили проработку гарантий безопасности для Украины, которые могут принести стабильность не только нашему государству, но и Европе и миру.

«Конечно, мы должны наращивать наше сотрудничество для разминирования территории Украины. Об этом направлении тоже начали подробно говорить. И мы готовимся к наполнению практическими шагами процесса восстановления нашего государства. Сомнений, что мы победим, у нас нет, поэтому мы уже готовимся к восстановлению страны после нашей победы. Большое спасибо ещё раз за шефство над Киевом и Киевской областью, которое взяла на себя Британия», – сказал Зеленский.

В свою очередь, Борис Джонсон отметил героизм Вооружённых Сил Украины, их смелость и отвагу. Он выразил понимание невозможности каких-либо компромиссов украинского народа с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Украина страдает, украинские военные страдают, но есть все признаки и доказательства, что войска РФ находятся под значительным давлением, несут тяжёлые потери, колоссально теряют своё вооружение. За 114 дней нападения на Украину они до сих пор не достигли целей, которые определили для себя на первую неделю», – сказал Премьер-министр.

По его словам, Великобритания хочет обеспечить Украине стратегическую выносливость, будет усиливать мировую дипломатическую коалицию в поддержку нашего государства и работать над усилением санкций против режима Путина.

«Я понимаю необходимость продолжения финансовой поддержки Украины, разблокирование экспорта зерновых, который Путин взял в заложники, пытаясь лишить мир продовольствия», – отметил Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании заверил, что его страна готова и в дальнейшем предоставлять Украине вооружение, организовывать подготовку военных для его использования.

«Украинский народ и ВСУ смогут благодаря этому сделать то, что действительно хотят сделать украинцы, а именно – выгнать агрессора из Украины», – резюмировал Борис Джонсон.

Зеленский и 17 июня посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве. Лидеры двух государств поставили свечи у иконостаса. Борис Джонсон поинтересовался историей монастыря и его внутренним убранством. Священнослужители подарили Премьер-министру Великобритании икону Почаевской Божьей Матери.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину. Память павших героев почтили минутой молчания.

Президент Украины и Премьер-министр Великобритании посетили выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов на Михайловской площади в Киеве. Среди экспонатов – самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», танк Т-72Б3, боевая машина БМД-2, башня от БМД-4, машина радиоэлектронной борьбы и остатки внедорожника «Тигр». Основную часть этой техники враг использовал при наступлении на Киев.

Лидеры двух государств пообщались с украинскими военными, которые участвовали в боях за столицу. «Желаю удачи и поздравляю с тем, что вы уничтожили эту технику», – отметил Борис Джонсон.

Уезжая домой, по сообщению Укрзализныци, Премьер-министр посетил выставку «Спасая будущее» о миллионе детей, отправленных железной дорогой в безопасность во время войны.

Железнодорожники воспользовались случаем и в ответ на майское письмо господина Джонсона всем украинским детям передали ему письмо и фото от 6-летнего Ильи, эвакуированного из Мариуполя. «Передали оригинал и перевод, но, как оказалось в поезде, Борис читает на украинском, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня провёл встречу в Мариинском дворце с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и Премьер-министром Италии Марио Драги, которые прибыли в нашу страну с визитом.

Фото: ОПУ, Укрзализныця

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