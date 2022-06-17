Как у Зеленского прошла встреча с главами четырёх государств

Президент Украины Владимир Зеленский16 июня провёл встречу с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и Премьер-министром Италии Марио Драги, которые прибыли в нашу страну с визитом.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Одесса News информировала, что визит лидеров четырёх государств начался с посещения города Ирпеня в Киевской области, где они смогли увидеть, что совершили российские оккупанты на украинской земле.

«Этот визит четырёх лидеров в Киев и наши переговоры ещё раз доказали, что наша главная сила и самое эффективное оружие – это объединение, от которого зависит всё остальное», – подчеркнул Глава Украинского государства.

Как сообщил Владимир Зеленский представителям СМИ, во время встречи в Киеве лидеры пяти государств обсудили шаги по продолжению и усилению обороны нашей страны; вопросы экономической поддержки украинских граждан и послевоенного восстановления; возможности для противодействия продовольственному кризису, который спровоцировала Россия; дальнейшее санкционное давление на РФ, а также европейскую интеграцию Украины.

«Я проинформировал партнёров о текущей ситуации на передовой. О героической обороне на Донбассе, ситуации на Харьковщине и на юге нашего государства. Также проинформировал о ежедневных ракетных ударах. Общее количество различных российских ракет, применённых против Украины, против мирного населения, уже в этом месяце может приблизиться к трём тысячам», – отметил Президент.

Глава государства очертил первоочередные потребности Украины в обороне.

«Мы ценим оказанную поддержку от партёеров. И ожидаем новых поставок, в первую очередь тяжёлого вооружения, современной реактивной артиллерии, систем противоракетной обороны и так далее. Каждая партия таких поставок – это спасённые украинцы. И каждый день задержки или отложенных решений – это возможность для российских военных убивать украинцев и разрушать наши города. Существует прямая зависимость: чем больше мощного оружия мы получаем, тем скорее можем освобождать наших людей, нашу землю», – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, представители международного сообщества прилагают много дипломатических усилий для восстановления мира в Украине, и все видят, что «единственным препятствием для всех этих усилий является неготовность России к реальным переговорам и к реальным действиям по восстановлению мира». Президент отметил, что российские войска продолжают жестокое наступление на Донбассе, усиливают свою группировку на Харьковщине, укрепляют плацдармы на юге Украины.

«Государство-агрессор должно осознать, что мир не имеет альтернативы, и должно начать искать мир. А пока все мы видим – и слышали сегодня, когда зазвучала сирена воздушной тревоги, – что Россия ищет только новые способы, чтобы запугать Европу и захватить больше нашей земли», – заметил Глава государства.

По его словам, в ходе встречи в Киеве лидеры государств говорили о новых санкционных шагах Европейского Союза, которые необходимы для восстановления мира.

«Седьмой санкционный пакет должен быть согласован», – подчеркнул Президент.

Кроме того, на повестке дня переговоров лидеров пяти государств была работа по возмещению всех убытков, причинённых Россией Украине, нашим гражданам и бизнесу.

«Уделили внимание и тому, как остановить развёртывание глобального продовольственного кризиса. Украина делает всё возможное для разблокирования наших морских портов, но эту блокаду должен прекратить тот, кто её начал, а именно – РФ, конкретнее – российский флот. Благодарны также Румынии за помощь в транзите по Дунаю украинских грузов, в частности, зерна. Подробно обсудили с присутствующими лидерами, как увеличить эти возможности», – рассказал Владимир Зеленский.

«Уверен, что визит наших друзей в Киев войдёт в историю нашего государства и Европы», – добавил он.

В свою очередь, Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Европа с первых дней этой войны встала на сторону свободной, суверенной Украины и на защиту принципов международного права, которыми Россия решила пренебречь.

«Выбор в пользу войны, разрушений и хаоса, в пользу вооружённой агрессии против суверенного государства и покорения свободного народа мы никогда не воспримем», – заявил он.

По словам лидера Французской Республики, страны Европейского Союза уже предоставили Украине экономическую, гуманитарную, военную поддержку и будут интенсифицировать её.

«Я хотел бы передать месседж от всех нас: Европа – бок о бок с Украиной до победы, и лицо этой победы – это свободная и независимая, мирная и спокойная Украина», – сказал Президент Франции.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что Украина будет решать, когда и на каких условиях будет садиться за стол переговоров с российской стороной, чтобы закончить войну. Он отметил, что Президент Владимир Зеленский делал всё возможное, чтобы сохранить мир в Украине.

По его словам, Французская Республика будет усиливать военную поддержку Украины. В частности, в ближайшие недели будут приняты решения о предоставлении дополнительных САУ Caesar, которые позволят украинским воинам более эффективно защищаться от атак российской армии.

Эммануэль Макрон также отметил, что Франция направила в Украину своих экспертов для помощи в документировании и расследовании военных преступлений, которые совершила российская армия на украинской территории. По его словам, все эти преступления ни в коем случае не должны остаться безнаказанными. В этом контексте Президент Франции сообщил, что Украине скоро будет передана мобильная лаборатория для анализа ДНК, которая поможет в сборе доказательств.

Лидер Французской Республики также высказался за принятие резолюции Совета Безопасности ООН по деблокированию украинских портов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что отвага украинских военных и граждан Украины, которую они проявляют в борьбе с российским вторжением, вызывает восхищение.

«Россия силой пытается передвинуть границы внутри Европы, и это неприемлемо. Поэтому Германия вместе с другими странами мира с первого дня встала на сторону Украины», – сказал он.

Канцлер подчеркнул, что Германия поддерживает Украину в защите суверенитета и территориальной целостности. В частности, оказывает значительную финансовую помощь и приняла около 800 тысяч украинских граждан.

Он также отметил, что ФРГ предоставляет Украине оружие и учит украинских военных пользоваться современным вооружением, самоходными гаубицами и зенитными установками.

«Мы также пообещали, что предоставим установки IRIS, которые будут защищать целые города от воздушных налётов. Кроме того, договорились с США и Великобританией о том, что будем поставлять ракетные установки залпового огня», – сказал Олаф Шольц.

Президент Румынии Клаус Йоханнис подчеркнул, что его страна солидарна с Украиной в борьбе с агрессором. Он отметил, что российская агрессия должна быть остановлена, а все преступления, совершённые Россией, должны быть расследованы международным правосудием.

Клаус Йоханнис отметил, что его страна оказывает всю необходимую помощь украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, и румынское общество мобилизовало свои усилия ради их поддержки. В частности, создан гуманитарный хаб в Сучаве, который сегодня работает на полную мощность.

Президент Румынии также заявил, что одним из элементов шантажа со стороны России является блокирование экспорта украинского зерна. Он отметил, что для транзита украинского зерна используются мощности черноморского порта Констанца и порта на реке Дунай.

Кроме того, прорабатываются вопросы открытия нового пункта пересечения границы Украины и Румынии и использования других логистических путей для перевозки зерна из Украины.

Премьер-министр Италии Марио Драги сделал акцент на поддержке украинского народа, который объединился и борется с российской агрессией. По его словам, в ходе визита в Украину он смог увидеть ужасные последствия российской оккупации. Марио Драги заверил в готовности содействовать расследованиям, чтобы документировать военные преступления.

Премьер-министр Италии также отметил, что будет продолжаться работа для обеспечения транспортировки украинского зерна и избежания продовольственного кризиса.

«Россия, к сожалению, не идёт навстречу. Нам нужно бороться с этой проблемой храбро и со смелостью, которую проявил Президент Зеленский. Мы должны действовать все вместе», – подчеркнул он.

«Мы хотим, чтобы был мир и не пострадали другие города. Но Украина должна защищаться, чтобы достичь мира. Мир должен быть таким, каким хочет Украина. Он должен быть длительным», – резюмировал Марио Драги.

Затем 5 лидеров государств общались с представителями СМИ.

Фото: Офис Президента Украины

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