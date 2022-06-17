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Кому в Одессе 17 июня отключат воду

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В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ у некоторых жителей Одессы, а также предприятий и организаций 17 июня не будет воды.

Как сообщает Филиал «Инфоксводоканал», 17 июня с 09:30 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • 15-я Суворовские Линии,
  • пр-кт Добровольского, 63-83,
  • ул. Марсельская, 1-15 и 2-20,
  • ул. Жолио-Кюри, 1-57 и 2-52,
  • ул. Орловская.

Телефоны для справок: 0-800-307-505; 705-55-05; 068-905-55-05; 066-905-55-05; 093-17-00-155 (круглосуточно).

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