Кому в Одессе 17 июня отключат воду

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ у некоторых жителей Одессы, а также предприятий и организаций 17 июня не будет воды.
Как сообщает Филиал «Инфоксводоканал», 17 июня с 09:30 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- 15-я Суворовские Линии,
- пр-кт Добровольского, 63-83,
- ул. Марсельская, 1-15 и 2-20,
- ул. Жолио-Кюри, 1-57 и 2-52,
- ул. Орловская.
Телефоны для справок: 0-800-307-505; 705-55-05; 068-905-55-05; 066-905-55-05; 093-17-00-155 (круглосуточно).
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