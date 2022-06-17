Одесские семьи с детьми и переселенцы будут получать ежемесячное пособие от ЮНИСЕФ

16 июня Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с главой представительства Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) в Украине господином Муратом Шахиным.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Мэр отметил, что Одессу с ЮНИСЕФ связывает длительное и плодотворное сотрудничество. Одним из общих проектов был Центр интегрированных социальных услуг – первый в Украине, что позволило сформировать новое качество услуг.

«Я хочу поблагодарить за ту помощь, которая сегодня продолжает поступать в Украину и Одессу по линии ЮНИСЕФ. Многие украинские семьи потеряли всё, что у них было: родных, жильё, работу. Им необходима наша с вами общая помощь», – обратился Геннадий Труханов к представителям ЮНИСЕФ.

В ходе диалога стороны обсудили вопросы защиты, образования и психологической реабилитации детей, а также гуманитарной потребности Одессы с учётом количества переселенцев. Так, на сегодняшний день Одесса приняла более 24 тысяч переселенцев, среди которых почти 6000 детей.

В Одессе работает Единый городской гуманитарный центр, куда поступает вся гуманитарная помощь и распределяется по месту назначения: в больницы, социальные учреждения, районные центры помощи переселенцам, коммунальные службы города и т.д. Также Одесса помогает другим украинским городам, которые находятся на линии обстрелов.

Господин Мурат Шахин отметил, что за три последних месяца ЮНИСЕФ передал одесским роддомам медикаментов и расходного материала на сумму более 2,5 млн гривен. Организация продолжит оказывать гуманитарную помощь нашему городу, в том числе она могла быть в виде ежемесячных денежных выплат семьям с детьми.

«Мы были с вами до войны, остаёмся сейчас и будем после. Мы здесь, чтобы услышать от вас, что нужно городу», – отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Для указания сегодняшних нужд Одессы было решено провести опрос семей с детьми.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Одесса получила гуманитарный груз от Представительства детского фонда ООН UNICEF.

Фото и видео: «Одесса»

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