Выбираем городской самокат для ребенка: цена, скорость, комплектация

Любовь к движению начинается с простых транспортных средств. Первым из них в жизни ребенка может стать самокат. Модели от современных брендов учитывают уровень подготовки и возраст, а потому в целом такой вариант более безопасен, чем двухколесный велосипед. Для прогулок на набережной, по центру мимо брусчатки – самое то!

Критерии выбора: подбираем как родители

Не стремитесь купить транспорт на 5 лет вперед. «На вырост» опасен тем, что юный водитель просто не справится с массой и размером деки – основы. Взрослых интересуют такие параметры:

Безопасность. Выберите модель с противоскользящей декой, чтобы ребенок мог прочно опираться, и нога не съезжала. Тормоза помогут контролировать скорость движения.

Возраст. Первый самокат можно подобрать уже с 1 года, но самостоятельно управлять им дети начинают с 2-3 лет.

Колеса. Резина и силикон безопаснее и тише, чем пластмасса, а величина диаметра влияет на устойчивость. В детских моделях есть 3- и 4-колесные версии с родительским контролем. Ручка помогает контролировать движение. С 3–5 лет можно переходить на двухколесные модели.

Дополнительные функции. К таким относятся амортизаторы, контейнеры для игрушек, держатели для бутылки, фонарик, подножка.

Конструкция. Складные и разборные, самокаты-трансформеры подойдут для экономного хранения, цельные можно купить в частный дом.

Отобрав подходящие модели по безопасности, возрасту и массе тела ребенка, можно сортировать предложения по стоимости. Цена зависит от бренда, материала рамы, дополнительных функций и категории — детские самокаты в Одессе можно найти на разный бюджет. Помните, что эта покупка не на 1 месяц, но вполне возможно, что уже через 2 года самокат будет маловат. Остальное можно оставить на выбор будущего водителя.

Как дети выбирают самокаты

Основная цель покупки – порадовать ребенка. Так что не забудьте уточнить, какие особенности его интересуют:

Подсветка колес во время езды. С такой функцией делать трюки и разгоняться еще веселее.

Звуковые эффекты. Нравятся детям до 7-8 лет, помогают родителям контролировать местонахождение самоката, особенно во время вечерних прогулок на больших площадках.

Светящаяся платформа. Эти модели дороже, но с такой декой ребенок вызовет настоящий фурор среди друзей.

Звонок на руле. Позволяет стать настоящим водителем, сигналящим прохожим.

Цвет, рисунок. Оставьте на выбор ребенка, и он будет счастлив!

Пусть эта покупка радует и приносит удовольствие. Расспросите о том, какие самокаты нравятся, и выберите подарок к летнему сезону на сайте Алло. Этим вы вызовете эмоции, которые запоминаются на всю жизнь. Кто знает, может, именно этот момент вспомнит ваш ребенок, проезжая в будущем мимо Приморского бульвара, где будут колесить на самокатах другие малыши и взрослые.