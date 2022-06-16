С 16 июля все копьютерные товары и сайты в Украине должны быть украинизированы

Языковой омбудсмен Тарас Кремень напомнил, что ровно через месяц все интернет-ресурсы и товары с компьютерными программами должны быть украинизированными. За нарушение языкового законодательства будет наложен штраф в размере от 3,4 тыс. грн до 11,9 тыс. грн.

Как сообщил в Facebook Уполномоченный по защите государственного языка, 16 июля вступают в силу очередные пункты закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Эти нормы будут касаться, в частности, украинизации электронного контента.

С этой даты все интернет-представительства субъектов хозяйствования, зарегистрированные в Украине, должны иметь украинскую версию основной и загружаемой по умолчанию. Требование касается не только сайтов, но и страниц в соцсетях, YouTube-каналов, каналов в мессенджерах, мобильных приложений и т.д.

«Украиноязычная версия интернет-представительства иностранного субъекта хозяйствования, реализующего продукцию в Украине, может иметь меньший объём информации, чем основная версия, но достаточная для того, чтобы пользователь из Украины мог полностью понимать цель деятельности данного субъекта», – отметил языковой омбудсмен.

Кроме того, с этой же даты, все товары с компьютерными программами должны быть локализованы для продажи в Украине. «На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками», – пояснил Кремень.

Штраф за несоблюдение этих норм составит: в случае первого нарушения – от 3400 до 8500 грн; после повторного нарушения – от 8500 до 11900 грн.

Как сообщала Одесса News, с нового учебного года из школьных программ зарубежной литературы будут изъяты произведения более 40 русских и советских писателей, поэтов, прозаиков и художников.

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