3,5 млн грн положил себе в карман чиновник сельсовета в Белгород-Днестровском районе

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении начальника Управления образования, культуры, молодёжи и спорта одного из сельских советов в Белгород-Днестровском районе по факту служебного подлога и завладения бюджетными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что должностное лицо совместно с руководителем подрядной компании во время проведения в 2021 году строительных работ по реконструкции двух спортивных площадок учебных заведений завладели бюджетными средствами.

Так, подрядчик внёс в акты приёмки выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах фактически выполненных работ и их стоимости, и вместе с руководителем Управления образования, культуры, молодёжи и спорта подписали их.

По договору подряда в одной из школ и гимназии в Белгород-Днестровском районе должны были провести реконструкцию спортплощадок с искусственным покрытием для физкультурно-оздоровительных занятий учащихся. Бюджетные средства образовательной субвенции были перечислены в полном объёме, однако работы практически не проводились.

В результате таких противоправных действий должностных лиц государству нанесено почти 3,5 миллиона гривен ущерба.

Отмечается, что материалы в отношении подрядчика выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года прокуроры Киевской окружной прокуратуры г.Одесса направили в суд обвинительный акт в отношении директора строительной организации, обвиняемого в служебном подлоге и присвоении бюджетных средств во время капитального ремонта стадиона общеобразовательной школы в Киевском районе Одессы.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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