Юг Украины за прошедшие сутки: уничтожено 7 единиц техники и 14 вражеских военных

На юге Вооружённые силы Украины уничтожили 14 российских военных, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад боеприпасов.

Об этом проинформировало Оперативное командование «Юг» в Facebook.

Так, по состоянию на 13.00 16 июня российские войска продолжают обороняться, используя укреплённые позиции второго и третьего рубежей обороны.

Отмечается, что cкованный контрнаступательными действиями украинских защитников враг не имеет возможности активно противодействовать, применяет тактику контрбатарейной борьбы, обстреливает украинские позиции и мирные населённые пункты в тылу, чтобы создать впечатление своего присутствия даже на освобождённых территориях.

В Николаевской области после вражеских обстрелов ночью по пригороду областного центра была повереждена инфраструктура, в селе Лиманы занялось огнём поле пшеницы, в Первомайской громаде сгорели несколько жилых домов. По данным ОК «Юг», пострадавших в результате обстрелов нет.

На территории Херсонской области в результате интенсивных боёв, в частности, в населённых пунктах Бериславского и Каховского районов, уничтожены дома, есть погибшие и раненые среди мирного населения, заминирована инфраструктура и берег реки. Захватчики продолжают прибегать к мародёрству и похищению местных жителей.

Также есть информация о минировании берегов Молодёжного пляжа в Херсоне.

Ситуация с обеспечением медикаментами и вещами первоочередной потребности в заблокированных громадах Херсонской области остаётся критически тяжёлой.

Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Чёрного моря без изменений состава и задач продолжает преступную миссию по блокаде судоходства и угрожает ракетными ударами по всей территории Украины.

«Угроза ракетных атак остаётся, вероятность морской десантной операции из-за волнения моря, очевидно, уменьшена, но не исключена», — подытожили в ОК «Юг».

Как сообщала Одесса News, по предварительным расчётам, из-за военной агрессии Российской Федерации городской бюджет Одессы недополучит около 1 млрд. 800 млн. гривен.

Фото: ОК «ЮГ», АрмияИНФО, ВМС ВСУ

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