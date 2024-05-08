Россия ночью запустила 76 ракет и дронов, 59 целей уничтожила ПВО

В ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БПЛА, украинская противовоздушная оборона уничтожила 39 ракет и 20 дронов.

Об этом утром сообщил в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В целом, по данным Олещука, враг применил 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник:

одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал» (пуск из Тамбовской области РФ);

две баллистические ракеты «Искандер-М» (из оккупированного Крыма);

четыре крылатые ракеты «Калибр» (из акватории Чёрного моря);

45 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолётов стратегической авиации Ту-95ТС (пуски из Саратовской области РФ, акватории Каспийского моря);

одну крылатую ракету «Искандер-К» (из Крыма);

две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной части Запорожской области);

21 ударный БПЛА типа Shahed-131/136 (из района Приморско-Ахтарска Краснодарского края, Курской области РФ).

«К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины», − отметил Олещук.

Украинские военные уничтожили 59 воздушных целей:

33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

четыре крылатые ракеты «Калибр»;

две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

20 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

Удары были нанесены по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Повреждены также жилые дома, есть раненые среди гражданских, в том числе восьмилетний ребёнок.

Одесса News информировала, что 7 мая около 14 часов в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Инфографика: Воздушные силы ВСУ

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