Одессу посетила координатор системы ООН в Украине Дениз Браун

В Одессу приехала координатор системы ООН в Украине Бениз Браун.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Состоялась её встреча с председателем Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером.

По информации Олега Кипера, с представителями Управления координации гуманитарных дел ООН в Украине во главе с Гуманитарным координатором системы ООН в Украине Дениз Браун были обсуждены такие темы: ремонт и строительство укрытий в учреждениях образования и здравоохранения, продолжение финансирования лёгких и средних ремонтов повреждённого жилья уязвимых слоёв населения, предоставление денежной помощи и ремонтных наборов на срочные нужды жителям, дома которых разрушены вследствие атак России.

«Обсудили также текущую гуманитарную ситуацию и вопросы безопасности после усиления вражеских обстрелов нашего региона. В частности, отметили важность продолжения поддержки учреждений социальной защиты населения, в частности, Областного центра социально-психологической помощи», — отметил глава ООГА.

С Дениз Браун встретился также первый заместитель Одесского городского головы Александр Филатов, который показал гостье состояние дома на проспекте Добровольского, 134, сильно повреждённого в результате попадания вражеского дрона 2 марта 2024 года.

«Состоялось обсуждение вопросов, связанных с дальнейшими ремонтно-восстановительными работами. Александр Филатов поблагодарил международных партнёров за помощь.

Филатов рассказал Дениз Браун, что в Одессе отработан эффективный алгоритм взаимодействия с международными гуманитарными организациями, когда необходимо экстренное реагирование на последствия атак врага на Одессу.

«Речь идёт о помощи, которая начинается уже в первые часы после вражеской атаки. Это психологическая помощь, предоставление плёнки и материалов для закрытия окон, питания. Впоследствии материальная помощь оказывается каждому жителю повреждённых домов», – отметил Александр Филатов.

Ввиду увеличения количества атак на город стороны обсудили вопросы расширения помощи от международных партнёров, в частности, для ремонта повреждённых жилых домов, увеличения количества укрытий для населения.

«Помощь, оказываемая сразу после атаки, очень важна. Но не менее важно, чтобы в течение более длительного времени люди получали поддержку. Мы обсуждали состояние дома, его повреждение, порядок проведения ремонтных или восстановительных работ, потому что люди должны жить в безопасном и тёплом месте. Особенно уже нужно думать о том периоде, когда наступит зима. Это то, что мы выносим с этой встречи, и это те направления, по которым мы будем в дальнейшем работать», — подчеркнула Дениз Браун.

Одесса News информировала, что Дениз Браун — частая гостья в Одессе. Так, 14 августа 2022 года она лично контролировала выход в Эфиопию судна с агропродукцией из порта Южный, 25 июля 2023 года она своими глазами увидела последствия прямого попадания российской ракеты по Спасо-Преображенскому собору в центре Одессы.

Фото: «Одесса. Официально», ООГА

Видео: «Одесса»

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