Руководство Одесской области встретилось с паралимпийцами

19 октября состоялась встреча руководства Одесской областной государственной администрации и областного совета с участниками ХVII летних Паралимпийских игр в Токио и их личными тренерами.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Отмечается, что на встрече присутствовали заслуженный мастер спорта Украины по гребле академической, чемпион ХVII летних Паралимпийских игр Роман Полянский, заслуженный мастер спорта Украины по пулевой стрельбе, серебряный и бронзовый призер ХVII летних Паралимпийских игр Василий Ковальчук, заслуженный мастер спорта Украины по пулевой стрельбе, серебряный призёр Паралимпийских игр Андрей Дорошенко, мастер спорта Украины международного класса по пулевой стрельбе, двукратная бронзовая призёр ХVII летних Паралимпийских игр Ирина Щетник, мастер спорта Украины международного класса по пулевой стрельбе, участник Паралимпийских игр Юрий Стоев, мастер спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу, участник Игр Константин Панасюк, мастер спорта Украины международного класса по плаванию, участница Паралимпийских игр Екатерина Ткачук; мастер спорта Украины международного класса по лёгкой атлетике, участник Игр Александр Литвиненко, главный тренер Национальной сборной команды Украины по стрельбе пулевой, личный тренер Ковальчука Василия, Стоева Юрия и Щетник Ирины — Ирина Виноградова, директор Одесской областной ДЮСШ стрельбы, личный тренер Дорошенко Андрея и Стоева Юрия — Олег Близнюков, заслуженный тренер Украины по лёгкой атлетике, личный тренер Александра Литвиненко — Татьяна Орлова, заслуженный тренер Украины по плаванию, личный тренер Ткачук Екатерины — Любовь Воробьёва.

На встрече отмечалось, что спортсмены Одесской области впервые приняли участие в XI летних Паралимпийских играх в 2000 году в Сиднее (Австралия). Тогда только 2 спортсмена выступали в составе сборной команды, которые завоевали 2 медали — 1 серебряную и 1 бронзовую. Участвуя в течение 20 лет в Паралимпийских играх, спортсмены Одесской области завоевали 19 медалей — 8 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых. На XVII летних Паралимпийских играх в Токио спортсмены Одесской области завоевали 6 медалей — 1 золотую, 2 серебряных и 3 бронзовых.

Поздравил участников встречи председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

«Вы действительно проявили мужество, героизм в Токио, и мне очень приятно, что те традиции, которые были заложены 20 лет назад, вы сохраняете и продолжаете. Я признаю, что результат паралимпийцев Одесской области — достойный! Мне приятно отметить, что у нас есть полное понимание сегодня с Национальным олимпийским комитетом, и Украины, и с Одесским отделением. Мы стараемся создать такие условия, чтобы Одесское отделение Национального олимпийского комитета заключило соглашение с каждой территориальной общиной. Потому что главное сегодня для любого спортсмена — это инфраструктура, которая позволит подготовить себя к предстоящим соревнованиям», — отметил в своем приветственном слове председатель ООГА.



Сергей Гриневецкий вручил Роману Полянскому Знак Почётного отличия облгосадминистрации.



Сертификаты на получение денежной помощи от Одесской ОГА получили 7 спортсменов.



Одесса News детально сообщала о результатах одесских паралимпийских спортсменов а Играх Токио-2020.

Фото и видео: ООГА

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