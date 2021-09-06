Паралимпиада завершилась: с чем её одесские участники вернулись домой

Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио (Япония).

Среди вернувшихся на Родину 143 спортсмена, в том числе 8 представителей Одесской области.

Встречал паралимпийцев Министр молодёжи и спорта Вадим Гутцайт. Он поблагодарил спортсменов, тренеров, врачей и Паралимпийский комитет за результаты на Играх.

Украина завершила Паралимпиаду в Токио с 98 медалями и заняла пятое место по количеству наград и шестое — в общекомандном зачёте.

Свою лепту в украинские паралимпийские достижения внесли и представители Одесской области.

Так, Роман Полянский в соревнованиях по академической гребле получил паралимпийское золото, 2 медали — серебряную и бронзовую — привёз стрелок Василий Ковальчук, две бронзовые медальки завоевала одесситка Ирина Щетник в соревнованиях по пулевой стрельбе, а стрелок Андрей Дорошенко получил серебро.

Успехи остальных пяти одесситов были менее скромными: легкоатлет Александр Литвиненко оказался на 13-м месте в соревнованиях по бегу на 100 метров, пловчиха Екатерина Ткачук — на 9-м месте по плаванию вольным стилем на 100 метров, Юрий Стоев — на 8-м месте по стрельбе с малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров, Константин Панасюк дошёл до 6 места в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 54 кг,

Всего украинцы завоевали медали в 10-ти видах спорта из 15, в которых была представлена Украина.

Медали Токио-2020 завоевали представители 86-ти стран мира. Больше всего наград у Китая — 207. Вторые по количеству медалей британцы — 124.

Следующие, XVII летние Паралимпийские игры, пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в столице Франции Париже.

Фото: из открытых источников

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