Одесская теннисистка Даяна Ястремская выиграла первый матч в сезоне

Одесситка Даяна Ястремская пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Thailand Open в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом $259,3 тыс.

Об этом сообщает Большой теннис Украины (БТУ).

На старте соревнований Ястремская за 2 часа 40 минут взяла верх над японкой Моюкой Утидзимой — 6:3, 6:7 (3:7), 6:2.

Путёвку в 1/4 финала украинка разыграет с Татьяной Марией из Германии, уверенно победившей филиппинку Александру Эалу — 6:2, 6:2.

Победа одесситки — первая в нынешнем сезоне. В начале января Даяна уступила в первом раунде квалификации турнира в Аделаиде, а затем проиграла на старте Australian Open в Мельбурне.

Турнир в Хуахине завершится 5 февраля.

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