Одесский музей западного и восточного искусства расскажет о художнике Чюрлёнисе

4 февраля в Одесском музее западного и восточного искусства расскажут о творчестве Микалоюса Константинаса Чюрлёниса (1875-1911) – уникальном явлении в контексте европейской культуры на рубеже 19-20 веков.

Универсальная личность – композитор, художник, фотограф, поэт – он был наделён «цветным» слухом. Чюрлёнис умел «видеть» музыку и «слышать» живопись. Картины художника восхищают своим таинством и убедительностью. Их характеризует многозначность символики, чувство ритма, красота рисунка и стройность композиции, где реальность и фантазия сплетаются в единое целое.

Его творчество никого не оставляет равнодушным. И столетие спустя после непродолжительной творческой жизни художника она продолжает и будет продолжать восхищать и вдохновлять.

Лектор — Александр Вазилов.

Приходите к 14:00.

Стоимость билетов 100 грн. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный (по предварительной регистрации).

Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

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