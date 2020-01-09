В 2020 году у украинцев будет 12 официальных выходных праздничных дней

В 2020 году Украину ожидает немало выходных и праздничных дней.

Как сообщает «24tv.ua», в течение года у нас будет 12 официальных выходных дней. Если праздник придётся на субботу или воскресенье, то у нас будет дополнительный выходной.

Кроме уже отпразднованных новогодне-рождественских событий? в 2020 году предусматриваются выходные в такие дни:

8 марта – Международный женский день приходится на воскресенье. Поэтому праздничный день переносится на понедельник. Таким образом, у нас будет 3 выходных дня подряд.

19 апреля – Пасха. Её будем праздновать в воскресенье. Поэтому будем иметь в понедельник ещё один дополнительный выходной день.

1 мая – Международный день труда (пятница). Поэтому отдыхать будем 3 дня подряд.

9 мая – День Победы (суббота), значит, дополнительный выходной будем иметь в понедельник.

7 июня – День Святой Троицы (воскресенье), поэтому понедельник тоже выходной.

28 июня – День Конституции Украины (воскресенье). Выходной день будет и в понедельник, 29 июня.

24 августа – День независимости Украины (понедельник). Поэтому у нас после выходных дней будет ещё один дополнительный день на отдых во вторник.

14 октября – День защитника Украины в среду, поэтому будем иметь дополнительный выходной день посреди недели.

25 декабря – католическое Рождество Христово (пятница). Таки в пятницу и будем отдыхать, а потом ещё в субботу и в воскресенье.