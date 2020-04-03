Одесса приглашает на выходные посетить достопримечательности онлайн

Одесса приглашает на выходные посетить в условиях тотального карантина свои достопримечательности, музеи и театры онлайн.

Выбирайте сами!

Еврейский культурный центр Beit Grand сфокусировался на самых маленьких своих посетителях. Каждый день на странице центра в Facebook появляются мастер-классы по искусству и спорту, а также обучающие уроки.

На страничке департамента культуры и туризма Одесского горсовета в Facebook можно посмотреть онлайн-выставку одесского художника Владимира Крани «Городской пейзаж». Работы Владимира Крани разнообразны как по тематике, так и по технике исполнения.

4 апреля Школа аргентинского танго «Va Bene» проводит мастер-классы в режиме онлайн. Уроки проводит лучший преподаватель школы Филиппо Авиньонези. Помимо практической части, эксперт в вопросах пластики и танца рассказывает о философии танго и методиках обучения. Стоимость уроков — free donations. Трансляция на странице школы .

Музей личных коллекций имени Блещунова ежедневно пополняет страничку музея в Facebook интересной информацией об экспонатах фонда и историями о его основателе. Здесь можно найти цикл публикаций об Александре Блещунове, времени, в котором он жил, и людях, которые его окружали, посмотреть коллекцию музейных раритетов в формате 3d.

Одесский театр музкомедии им.М.Водяного анонсирует показы 4 апреля в 12 часов спектакля для детей, а 5 апреля в 20 часов для взрослых после онлайн-голосования. https://sketchfab.com/playlists/embed?collection=66926c8443f94cd8a5daecb6bd5d02b2&fbclid=IwAR0DLGpV4mXSwwH-6NBone-YLRmFf9SG0HCoL1QL51uOL-5M_zqDoqw_FBw

На страничке Театра на Чайной можно посмотреть спектакль «Триптих». Запись была сделана ещё в 2014 году. Постановка состоит из трех разных историй, сыгранных в разных жанрах. В одной из них, режиссёр Александр Онищенко рассказывает о себе и о спектакле.

В Ютубе опубликован для всеобщего просмотра фильм о величайшем одесском живописце, современном художнике Вадиме Кучер-Куцане. За 47 лет яркой творческой жизни художник создал более 7000 работ, которые хранятся во многих музеях мира и частных коллекциях.

Уютных выходных! Сохраняйте спокойствие и мойте руки с мылом! Желаем Вам 36,6!

Фото: Думская, Одесса News