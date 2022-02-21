В Одесском Театре на Чайной премьера спектакля «Идиот. День 1»

26 февраля, в субботу, в 19:00 в Театре на Чайной в Одессе (ул. Маразлиевская, 34А) премьера! «Идиот. День 1» (Рыцарь бедный — рыцарь побеждённый).

По мотивам романа Ф.М.Достоевского «Идиот».

Создатели спектакля не претендуют на объём и глубину гениального романа Ф.М.Достоевского. Данный спектакль создан в игровой форме и является отражением многих эклектических впечатлений режисс1ра от этого произведения.

Жанр: драматическое аниме для не читавших роман.

Продолжительность 120 мин.

Возрастные ограничения: +14

Цена билетов от 75 грн. Их можно купить здесь.

Посещение театра будет возможным, если вы предоставите «зелёный» COVID-сертификат или действующие справки о тестировании (негативный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген, действительный 72 часа) – это реальная возможность улучшения эпидемической ситуации и продолжения работы театра.

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