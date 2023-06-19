Одесский оперный театр приглашает послушать лирическую оперу «Богема»

«Богема» — лирическая опера Джакомо Пуччини, в основу которой положена личная драма героев — 24 июня в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Вместе с тем, в произведении широко представлены колоритные картины эксцентричной жизни художников, актёров и поэтов. Музыка по ходу произведения меняется от темпераментной, живой, энергичной — к нежной и хрупкой, драматической, а в финале становится траурно-трагической.

Продолжительность спектакля 140 минут.

Цена билетов от 270 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16:00.

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