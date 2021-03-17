Одесский Украинский театр приглашает на спектакль «Эмигранты»

«Эмигранты» — одна из самых известных пьес польской драматургии и мирового театра в целом, в которой откровенно говорится о том, что обычно стараются не выставлять на показ. В этой истории мало сантиментов, она откровенная, строгая и мужская.

Уже 21 марта на сцене Одесского Украинского театра.



Двое эмигрантов, имён которых мы даже не знаем, очень разные, хотя и оказались в одинаковой ситуации – без своих семей, без возможности заниматься с детьми и радоваться их успехам, в чужой стране: один зарабатывает тем, что копает канавы, другой – сбежал из страны из-за политического преследования и планирует написать важную книгу о ценностях. В силу обстоятельств мужчины снимают в подвале (на дне) самое дешёвое жилье и вынуждены встречать вместе Новый год.

Поэтому, наконец, у них появляется возможность откровенно пообщаться и проговорить несказанное. Каждый уверен, что знает соседа как облупленного, и ему есть чем упрекнуть. Так смогут ли они услышать друг друга, какие тайны откроются, кого прежде всего они обманывают, рассказывая про свои планы и мечты, что произойдёт в результате столкновения двух разных мировоззрений? Найдём ли мы в этой истории, написанной почти 60 лет назад, себя, получим ли ответы на актуальные вопросы, произойдёт ли катарсис?

Узнайте, придя на спектакль. В камерной, почти интимной обстановке встреча с собой, настоящим, может стать совершенно неожиданной.

На спектакле работает стробоскоп. Беременным и людям, страдающим заболеваниями нервной системы просмотр не рекомендуется.

Цена билетов 120 грн. Их можно купить здесь.

Начало в 18 часов.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod