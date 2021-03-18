С 19 марта по Ивановскому мосту в Одессе нельзя будет ходить

С 19 марта по Ивановскому мосту запрещено движение пешеходов, в также ограничено движение транспорта более 5 тонн.

По этому поводу вышло распоряжение Одесского городского головы, текст которого размещён на официальном сайте города.

Согласно распоряжению «Об организации дорожного движения Ивановским путепроводом в г.Одессе» с 19 марта вносятся изменения в организацию дорожного движения и схемы движения городского общественного транспорта.

Ивановским путепроводом будет ограничено движение автотранспорта двумя внутренними полосами общей массой 5 ​​т со скоростью до 40 км/час, кроме того запрещено движение пешеходов по обеим тротуарам путепровода.

Будут временно изменены схемы движения общественного транспорта.

Работа троллейбусного маршрута №12 будет организована по маршруту ул.Архитекторская-ул.Центральный аэропорт.

Работа троллейбусного маршрута №14 будет по маршруту Застава 1-Железнодорожный вокзал с конечной остановкой по адресу: ул.Святослава Рихтера угол ул.Центральный аэропорт.

Работа троллейбусного маршрута №3 остаётся без изменений.

Автобусные маршруты №№197, 232а:

— в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул.С. Рихтера на ул.Кордонную, ул.М. Малиновского, ул. Спартаковскую, ул. Поездную, ул. Балковскую, ул. Мельницкую, ул. В. Стуса, ул. Дальницкую и дальше по маршрутам;

— в направлении движения к ул. Б. Деревянко — от ул. В. Стуса на ул. Мельницкую, ул. Балковскую, ул. Корнюшина, ул. Кордонную, ул. С. Рихтера, пл. Б. Деревянко и дальше по маршрутам.

Автобусный маршрут № 23

— в направлении движения к Пересыпским мостам — от Овидиопольской дороги на ул.С. Рихтера, Спартаковскую, ул. Поездную, ул.Балковскую и далее по маршруту;

— в направлении движения к 6-му км Овидиопольской дороги — от ул. Балковской на ул. Корнюшина, С.Рихтера, Овидиопольскую дорогуи и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 16:

— в направлении движения к Пересыпским мостам — от Овидиопольской дороги на ул. Центральный аэропорт, ул. С. Рихтера, ул. Спартаковскую, ул. Поездную, ул. Балковскую и далее по маршруту;

— в направлении движения к 6-му км Овидиопольской дороги — от ул. Балковской на ул. Корнюшинв, ул. С. Рихтера, ул. Центральный аэропорт, Овидиопольскую дорогу и далее по маршруту.

Автобусные маршруты №№ 201, 202:

— в направлении движения к Двум столбам — от ул.Степной на ул.Заньковецкой, ул. Корнюшина, ул. С.Рихтера, ул. Житомирскую и дальше по маршрутам;

— в направлении движения до железнодорожного вокзала — от ул.Житомирской на ул.С. Рихтера, Спартаковскую, ул. Поездную, ул. Балковскую, ул. Мельницкую и дальше по маршрутам.

Автобусный маршрут № 171:

— в направлении движения к 6-му км Овидиопольской дороги — от ул. Степной на ул. Заньковецкой, ул. Корнюшина, ул. С. Рихтера, Овидиопольскую дороги и далее по маршруту;

— в направлении движения до железнодорожного вокзала — от Овидиопольской дороги на ул. С. Рихтера, ул.Спартаковскую, ул. Поездную, ул. Балковскую, ул. Мельницкую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 168:

— в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. С. Рихтера на ул. Кордонную, ул. М. Малиновского, ул. Спартаковскую, ул. Поездную, ул. Балковскую, ул. Мельницкую и далее по маршруту;

— в направлении движения к Аркадии — от ул. Степной на ул. Заньковецкой, ул. Корнюшина, ул. Кордонную, ул. С. Рихтера и далее по маршруту.

Движение грузового транспорта организовано по таким улицам:

со стороны Овидиопольской дороги:

— Овидиопольская дорога, ул. Центральный аэропорт, ул. С.Рихтера, ул. Спартаковская, ул. 1-я Пригородная.

— Овидиопольская дорога, ул. С. Рихтера, ул. Спартаковская, ул. 1-я Пригородная;

со стороны ул. Мельницкой:

— ул. Мельницкая, ул. В. Стуса.

Одесса News сообщала о состоянии Ивановского путепровода.

Фото: Одесса News/Александр Александров

Видео: «Одесса»

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