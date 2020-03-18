В одесских маршрутках замечен мордобой из-за введённых ограничений

В одесских маршрутках вспыхивают потасовки из-за противоэпидемических ограничений.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на муниципальный департамент транспорта, связи и организации дорожного движения.



«Полиция обещала сегодня штрафовать водителей за превышение допустимого количества людей в салоне (10 человек, — Ред.), — говорит представитель департамента. — Опасаясь штрафа, водители вызывают полицию, но патрульная просто не приезжает. Люди набиваются в транспорт и отказываются выходить. На одном из маршрутов уже был мордобой. Первые десять пассажиров, которые уже находились в маршрутке, не пускали внутрь других и применили к ним физическую силу».



Отмечается, что 18 марта значительная часть одесских маршруток (до 50%) не вышла на линии. В результате горожане начали штурмовать трамваи и троллейбусы, которые утром ехали забитыми, несмотря на ограничения.



«Драки вспыхивают и в троллейбусах. В один не пустили пассажирку из-за отсутствия маски, а кондуктор ещё и сцепилась с пожилой женщиной и вытолкала её. Самое любопытное, что пассажиры инициативу поддержали», — говорится в материале.

Как сообщала Одесса News, с 17 марта в Одессе начало действовать ограничение работы общественного транспорта.

Фото: Думская, УСИ

Видео: Думская