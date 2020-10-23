Заболевшие коронавирусом медики Одессы получат помощь мэрии

По состоянию на 23 октября департаментом финансов Одесского городского совета перечислен 1 370 тысяч гривен для предоставления одноразовой помощи 117 медицинским работникам, заболевшим острой респираторной болезнью COVID-19, а также двум семьям умерших от COVID-19 медработников.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что финансовая поддержка предусмотрена медицинским работникам (независимо от их регистрации), которые работают в медицинских учреждениях, расположенных на территории города Одессы, заболели острой респираторной болезнью COVID-19, и прошли стационарное и амбулаторное лечение, в размере 10 тысяч гривен и семьям медицинских работников, которые умерли от COVID-19 в размере 100 тысяч гривен (одному из членов семьи).



«Кроме того, по состоянию на 23.10.2020 года на рассмотрении в департаменте труда и социальной политики Одесского городского совета находятся 78 заявлений от медицинских работников, заболевших острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом, и прошли лечение», — говорится в сообщении.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 23 октября в Одессе зарегистрированы 8 629 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрировано 208 новых случаев заболевания.

По данным на 23 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 156 пациентов с COVID-19, из них 89 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии 67 пациентов, из них 65 не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, два пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 24 человека с подозрением на COVID-19.

16 пациентов проходят лечение в ГКБ №1, 40 — в ГКБ №10, 9 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 22 октября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 129 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы девять новых случаев COVID-19 у детей — семь мальчиков и две девочки в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области за истекшие сутки зарегистрирован за сутки 571 новый случай коронавируса.