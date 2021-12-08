Одесса перешла в «жёлтую» зону по COVID-19

С 7 декабря в Одесской области, в том числе и в Одессе, действуют ограничения «жёлтой» зоны эпидемической опасности по COVID-19 в соответствии с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Данное решение принято на основании стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19, заполненностью коек опорных стационаров и динамикой госпитализаций, — сообщается на официальном сайте города.

Ограничения «жёлтой» зоны запрещают:

посещение учреждений образования, если на самоизоляции пребывают более 50% учеников и сотрудников;

работу учреждений образования, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работу кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работу учреждений общественного питания (кроме работы навынос и доставки);

работу спортзалов и бассейнов;

деятельность учреждений по размещению (кроме отелей, санаторных и социальных учреждений).

Ограничения, предусмотренные «жёлтым» уровнем, не применяются, если все сотрудники и посетители имеют один из следующих документов:

«жёлтый» COVID-сертификат о получении одной дозы вакцины или бумажную справку 063-О – действительны 30 дней (раньше «желтый» сертификат действовал 120 дней);

«зелёный» COVID-сертификат о полном курсе вакцинации – действует 365 дней;

международное свидетельство о вакцинации – действует 365 дней;

зарубежный COVID-сертификат о прививке вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения – действует 365 дней;

сертификат о выздоровлении от COVID-19 – действует 105 дней с даты установления диагноза;

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19 – действителен 72 часа.

Учреждения образования могут работать в обычном режиме при условии получения всеми сотрудниками хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19. В ином случае сотрудники подлежат отстранению от работы, за исключением наличия противопоказаний к вакцинации, что подтверждено медицинским заключением.

Работа продовольственных магазинов, аптек, ветеринарных магазинов, АЗС, банков не ограничивается, однако обязательным остаётся соблюдение противоэпидемических правил, в том числе масочного режима.

Как сообщала Одесса News, с 6 декабря в Украине вступили в силу новые карантинные правила.

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