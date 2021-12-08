Перед зданием Одесского горсовета бушевали страсти

8 декабря перед зданием Одесского горсовета на Думской площади, где проходит очередная сессия, прошли протестные акции.

Как сообщает ТАЙМЕР, с утра около двух десятков человек с плакатами пришли к мэрии Одессы на Думскую площадь.

«Часть из них требует дать свет в общежитие на улице Космонавтов, 64а, часть жалуется на адвоката и депутата от ОПЗЖ Александра Байдерина, обвиняя его в краже квартир», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на входе в мэрию произошла небольшая давка «на грани с потасовкой», вызванная стремлением прорваться с группой поддержки на сессию в горсовет народного депутата от Киевского района Одессы, уроженца Козятина Артёма Дмитрука, который, как сообщала Одесса News, покинул «Слугу народа».

«После толкотни у входа Дмитрука всё-таки впустили в здание», — отмечается в информации.

Фото: ТАЙМЕР

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat