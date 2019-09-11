Одесский нардеп выступил за выборность губернаторов и бюджетную децентрализацию

Народный депутат от партии «Слуга народа» Артём Дмитрук, победивший на выборах по 133-у одесскому избирательному округу, сегодня выступил с предложением о необходимости видоизменить Конституцию Украины и дать право народу формировать местную власть.

Бюджетная децентрализация позволит регионам самим формировать свою финансовую систему, — заявил народный депутат.

Артём Дмитрук в Верховной Раде заявил о необходимости избрать руководителей органов областной исполнительной власти на прямых выборах как и президента, ликвидировать областные государственные администрации и создать исполнительные комитеты областных советов.

«По моему мнению, мы должны выбирать губернатора, как главу областной администрации и главу районной администрации. Наверное, если не выдумывать велосипед, это прямое голосование, также как и президент, — заявил нардеп. — По моему мнению, это должен быть человек, который, во-первых, знает всю проблематику своего региона, его знают, его выбирают люди, чтобы у него была ответственность перед людьми. Чтобы он был в этом регионе. Я думаю, что губернатора нужно выбирать. И чтобы он не зависел от каких-то политических решений Киева, и люди на местах не должны зависеть от политической конъюнктуры».

Необходимо изменить порядок рассмотрения государственного бюджета, согласно которого вначале принимаются бюджеты областей, только после этого ВРУ принимает бюджет страны, исходя из средств, выделенных для страны областями.

«Бюджетная децентрализация для регионов — она даст возможность для регионов иметь более солидный бюджет и регионы смогут сами регулировать свои средства. Также они будут получать определённые средства и от центрального бюджета. Таким образом, у них будет большая возможность на реализацию своих проблем: на улучшение, ремонт школ, дорог, других объектов, которые у них находятся. При это не зависеть от областных и районных администраций, как это было раньше, когда сельский совет мог узнать в последний момент, что обладминистрация у них отобрала или распределила часть земли. Сами будут формировать бюджет», — таково мнение одесского нардепа.

Артём Дмитрук считает, что все эти изменения в Конституцию Украины позволят выполнить программу Президента и завершить децентрализацию, ведь Владимир Зеленский заявил, что необходимо дать право громадам самим формировать местную власть.

Как сообщала Одесса News, Артём Дмитрук недавно поддержал инициативу по обязательному проведению общественных слушаний по застройке Одессы.