Главе Одесской ООГА на заметку: лишь 43% территориальных громад имеют ЦПАУ

В Одесской области лишь 43% территориальных громад имеют Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом говорится в пресс-релизе Одесского регионального офиса Программы «U-LEAD с Европой».

«В Одесской области на сегодняшний день созданы 42 Центра предоставления административных услуг, однако при этом лишь 43% территориальных громад имеют ЦПАУ», — отмечается в сообщении.

По данным регионального офиса, при райгосадминистрациях области созданы 24 ЦПАУ, при органах местного самоуправления — 18, из которых семь Центров созданы в городах областного значения ещё с 2014 года. Кроме того, в пяти городах области созданы по 2 ЦПАУ разными органами власти (то есть и райгосадминистрациями, и городскими советами). Есть также сельская громада, где созданы 2 отдельных ЦПАУ ещё до объединения громад в административном порядке.

Также в Одесской области десять территориальных громад воспользовались помощью программы «U-LEAD с Европой» для создания и обустройства надлежащих ЦПАУ. 55 территориальных громад из 91 пока не имеют их вообще.

В Одесском региональном офисе Программы «U-LEAD с Европой» обращают внимание, что согласно нормам украинского законодательства, создание ЦПАУ городскими, поселковыми и сельскими советами является обязательной нормой.

Также отмечают, что заключительными и переходными положениями Закона Украины «Об административных услугах» предусмотрен постепенный переход к выполнению такой нормы.

«Городские и поселковые советы в административных центрах бывших районов должны создать ЦПАУ до конца этого года; городские, поселковые и сельские советы, представляющие интересы территориальных громад с населением более 10 тысяч жителей, должны создать ЦПАУ до 1 января 2023 года; громады с населением менее 10 тысяч жителей обязаны создать ЦПАУ до 1 января 2024 года, причём при условии выделения соответствующего государственного финансирования на строительство, реконструкцию, обустройство помещений и обеспечение оборудованием таких центров», — пояснили в Одесском региональном офисе Программы «U-LEAD с Европой».

По данным регионального офиса, органам местного самоуправления необходимо создать 74 собственных центра, большинство из которых — в громадах с населением менее 10 тысяч человек.

Кстати. Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчётности и развития «U-LEAD с Европой» совместно финансируется ЕС и его государствами-членами Германией, Польшей, Швецией, Данией, Эстонией и Словенией для поддержки Украины на пути к укреплению местного самоуправления.

Как сообщала Одесса News, председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий обозначил три основных проблемных вопроса, стоящих в настоящее время перед руководством города Одессы.

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