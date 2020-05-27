Кабмин утвердил перспективный план формирования ОТГ Одесской области

27 мая Кабинет Министров Украины утвердил с доработкой перспективный план формирования территорий общин Одесской областей.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Проект распоряжения разработаны в соответствии с Законом Украины «О добровольном объединении территориальных общин» и в соответствии с критериями Методики формирования способных территориальных общин.

В Одесской области, согласно перспективного плана, предусмотрено 92 способные территориальные общины.

Отмечается, что перспективный план разработан совместными усилиями областной государственной администраций, Минрегиона, органов местного самоуправления, Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, профильных ассоциаций, народных депутатов и экспертов.

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, комментируя на своей странице в Facebook решение Кабмина, сказал:

«7 месяцев колоссальной работы, сотни встреч с представителями районов, депутатами всех уровней и долгие часы, проведённые над созданием плана эффективных территориальных общин. Только что Кабинет Министров поддержал перспективный план развития 91 (на сайте Кабмина отмечена цифра 92, — ред.) общины Одесской области. Отныне общины получат больше возможностей для развития своего края. Жители ОТГ сами будут решать, как им удобнее жить, где строить новые объекты инфраструктуры и как развивать свой край. А вместе с этим жители общин будут нести большую ответственность за каждое принятое решение. Децентрализация будет продолжаться. Следующий этап — формирование новых районов Одесской области».

О том, каким образом Кабмин предписал объединяться в громады населённым пунктам Одесской области, Одесса News вскоре расскажет.

Как ранее сообщалось в мае парламент Болгарии принял декларацию об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарской общины, в которой выступил против разделения Болградского района Одесской области.