Болгария заявила о своей позиции по защите прав болгар в Одесской области

Парламент Болгарии принял декларацию об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарской общины, в которой выступил против разделения Болградского района Одесской области.

Документ был принят 109 голосами «за», «против» не высказался никто, а 19 депутатов воздержались, сообщается на сайте болгарского парламента.

«Парламент Болгарии категорически не согласен с запланированными административными изменениями и призывает правительство Болгарии принять все возможные меры … для обеспечения сохранности целостности болгарской общины в Болградском районе Одесской области в рамках будущей административно-территориальной реформы», — говорится в сообщении.

В заявлении болгарского парламента говорится о необходимости срочно организовать межправительственное совещание с целью защиты прав и соблюдения административного единства болгарского меньшинства в Украине в соответствии с действующими двусторонними соглашениями, в том числе и теми, которые обеспечивают образование на болгарском языке.



В заявлении, в частности, отмечается, что согласно планируемой в Одесской области административной реформы, может быть разделён Болградский район на несколько территориальных громад, и тогда этнические болгары больше не будут большинством. По мнению официальной Софии, это ударит по правам болгарского меньшинства. По неофициальным данным, оно насчитывает в Украине, преимущественно, на юге Одесской области, около 250-300 тысяч человек.

Заявление было передано украинскому посольству сразу после голосования.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с принятием парламентом Болгарии декларации, касающейся административно-территориальной реформы в Украине.

Как говорится в заявлении, «Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с принятием 20 мая 2020 года Народным Собранием Республики Болгария Декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине и защиты прав и целостности болгарского сообщества», — отмечается в заявлении.

В МИД подчеркивают, что вопросы административно-территориального устройства относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины, а попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела являются абсолютно неприемлемыми.

«Вызывают недоумение и непонимание манипулятивные недостоверные утверждения относительно влияния реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины. Подчёркиваем, что защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства, в т.ч. и болгарского, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти и осуществляется в чётком соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств (1995 год)», — отмечают в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напоминают, что украинская сторона неоднократно доказывала открытость и готовность способствовать развитию национальной самобытности украинских граждан с этническим болгарским происхождением. Права национальных меньшинств в Украине закреплены в национальном законодательстве и неукоснительно защищаются государством согласно современным европейским практикам.

«Вопрос относительно Болградского района будет решён согласно украинскому законодательству с учётом позиции местных жителей, в т.ч. многочисленной болгарской громады. Считаем, что любые вопросы можно решить путём конструктивного диалога, что и происходит на уровне глав МИД двух стран», — указывается в заявлении.

МИД также призвало болгарских парламентариев действовать в соответствии с принципами дружбы и добрососедства, которые традиционно существуют между Украиной и Болгарией.

Кстати. В настоящее время Одесская облгосадминистрация согласовала образование на территории Болградского района пяти объединённых громад — с центрами в самом Болграде, а также Кубее, Городнем, Васильевке и Криничном. Есть планы объединения с Ренийским и Измаильским, хотя никаких решений по этому поводу ещё не принято — проект постоянно обсуждается и корректируется.

Премьер-Министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 мая заявил, что в Украине ещё не утверждён перспективный план формирования территориальных громад Одесской области.