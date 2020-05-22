Россия и США по-разному оценили год президентских усилий Зеленского

Российская Федерация и США дали официальную точку зрения своих правительств в отношении первой годовщины президентства в Украине Владимира Зеленского.

Так, Россия посредством своего Министерства иностранных дел обнародовала комментарий по этому поводу, который тут же после публикации был объявлен украинским МИДом как «очередная попытка вмешаться во внутренние дела Украины».

В российском комментарии, в частности, говорится:

«20 мая исполняется год с момента инаугурации Президента Украины В.А.Зеленского. Это повод, чтобы взглянуть на результаты, которых под его руководством сумела добиться страна. Идя во власть, В.А.Зеленский обещал избавить украинцев от наследия П.А.Порошенко, начать реальные реформы, принести мир в Донбасс и изменить жизнь к лучшему. Немало слов им тогда было сказано о необходимости преодоления раскола в обществе, «умения жить друг с другом, несмотря на разногласия».

Прошедший год показал, что всё это были декларации о благих намерениях. По ставшей уже в Киеве традиции, слова очередного президента вновь разошлись с делами. Коррупции не стало меньше, не ослабло влияние олигархата на власть. Не получают воплощения обещания расследовать финансовые махинации и казнокрадство П.А.Порошенко и его окружения, события на Майдане 2013-2014 гг., политические убийства и иные преступления прежнего режима.

Копятся экономические проблемы, растёт социальная напряжённость. Вопреки подавляющему мнению населения Украины по указке извне продвигается земельная реформа. Массово нарушаются права и свободы человека. Забыто предвыборное предложение В.А.Зеленского провести экспертизу дискриминационного закона о государственном языке на предмет его соответствия Конституции. Напротив, выполнение этого закона идёт полным ходом. На критику из-за рубежа и рекомендации Совета Европы устранить нарушения международных обязательств Киев не обращает внимания. Принятые при П.А.Порошенко нормы в сфере просвещения, ущемляющие интересы различных этнических групп, при В.А.Зеленском были дополнены одиозным законом о среднем образовании. Продолжается зачистка информационного поля и подавление инакомыслия. На это нацелен законопроект о медиа, прошедший в Верховной Раде первое чтение.

От своего предшественника нынешний Президент унаследовал панический страх перед агрессивным меньшинством национал-радикалов, которое ощущает себя хозяином страны и диктует властям, что и как надо делать.

На своей инаугурации В.А.Зеленский провозгласил первостепенной задачей прекращение огня в Донбассе. Он заявил, что «не боится принимать сложные решения» и «без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир». С тех пор кардинальных перемен не произошло. Хотя первые шаги нового украинского лидера вселяли надежду. Но, судя по всему, они были нужны В.А.Зеленскому лишь для того, чтобы добиться созыва в Париже саммита «нормандского формата». Последующие события продемонстрировали отсутствие у нынешних властей политической воли к выполнению Минских соглашений. Сегодня в Киеве звучат заявления об их «ничтожности», поиске альтернативы «Минску» и некоем «Плане Б». Не торопятся в офисе В.А.Зеленского и с реализацией договорённостей самого парижского саммита.

Незыблемой остаётся линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряжённости в отношениях с Россией. На Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы. Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советским воинам.

Вводятся новые санкции против российских граждан и юридических лиц. Причём стремление наказать Россию доходит до абсурда. Год назад В.А.Зеленский высмеивал П.А.Порошенко за рестрикции в отношении российских соцсетей, а сегодня сам продлил их действие. В деле санкций он превзошёл своего предшественника по креативу. Трудно объяснить, какими соображениями руководствовались в Киеве, когда включали в санкционные списки Эрмитаж и Музей имени А.С.Пушкина. Интересно, будут ли преследовать на Украине своих соотечественников за посещение этих сокровищниц. А что станется с украинскими гражданами, проходившими и проходящими обучение в МГУ имени М.В.Ломоносова, который, по мнению Киева, представляет угрозу национальной безопасности Украины. В компании с МГУ в украинском списке числятся Русское географическое общество, Институт востоковедения РАН, Академия наук Татарстана и другие научные и образовательные учреждения. Всем им запрещено контактировать с украинскими коллегами.

Киевским национал-радикалам явно мало запрещения русского языка и литературы, российских фильмов и СМИ. Они жаждут большего. Будет неудивительно, если в конце президентства В.А.Зеленского на Украине будут жечь книги Толстого, Чехова, Достоевского и Гоголя, крушить уцелевшие памятники великим деятелям России и Украины, внесшим вклад в совместную культуру.

Печально, но сегодня русофобия получает на Украине новое дыхание, возводится, как и при П.А.Порошенко, в ранг государственной политики. Год назад этот курс был отвергнут большинством населения страны, что открыло В.А.Зеленскому дорогу во власть. Очень жаль, что со временем власть меняет отношение слуг народа к интересам того народа, который их избирает».

МИД Украины назвал Комментарий Департамента информации и прессы МИД РФ относительно годовщины вступления на должность Президента Украины Владимира Зеленского «очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искажённые интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины».

Указывается, что обвинения Украины в русофобской государственной политике и нагнетании напряжённости в отношениях с РФ является одним из ярких примеров дезинформации. Ведь настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное удержание ею украинских граждан.

Посольство США в Украине положительно оценило первый год пребывания на посту Президента Владимира Зеленского и заявило о дальнейшей поддержке демократической Украины и начатых реформ.

Об этом говорится в поздравлении Президента Зеленского и его администрации с первой годовщиной пребывания у власти, обнародованном на странице диппредставительства в Facebook.

«Мы поздравляем Президента Зеленского и его администрацию с первой годовщиной пребывания у власти. Когда его избрали Президентом, США искренне приветствовали его преданность делу внедрения реформ, необходимых для перехода Украины в новую эру, ознаменованную стабильностью, процветанием, демократией и последующей интеграцией в Европу. Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году», — отметили в посольстве.

В этом контексте американские дипломаты, в частности, напомнили, что более 130 украинцев, несправедливо задержанных Россией и ее ставленниками, вернулись в свои семьи. Правительство завершило процесс анбалдинга в секторе природного газа, что является важным шагом в укреплении энергетической безопасности Украины. Продвинулись вперёд усилия по децентрализации для расширения возможностей местных громад. Украина осуществила много реформ, необходимых для новой программы МВФ.

«Соединённые Штаты поддерживают работу над оставшимися задачами, выполнение которых осложняется непрерывной незаконной агрессией России на украинской территории и пандемией COVID-19. Президент Зеленский и его команда продвигаются вперёд в вопросах устранения олигархической системы в Украине, укрепления верховенства права и обеспечения независимости и добропорядочности антикоррупционных и правоохранительных учреждений, и мы будем продолжать работать с властью страны для достижения её целей», — подчеркнули в посольстве.

Американские дипломаты также призвали народных депутатов, местных и региональных чиновников противостоять попыткам определённых «корыстных кругов» замедлить прогресс.

«Начинается второй год президентства Владимира Зеленского, и Соединённые Штаты твёрдо стоят на стороне народа Украины в поддержке демократической и успешной Украины, которая находится в безопасности в пределах своих международно признанных границ», — подчеркнули в диппредставительстве США.