Одесские пограничники задержали владельца дрона, летавшего над воинской частью

Патруль Одесского отряда Морской охраны обнаружил малый летальный аппарат, который плавно кружил над расположением воинской части.

Об этом происшествии сообщает Госпогранслужба.

«Специальная группа реагирования срочно выдвинулась уже привычным маршрутом. Ведь, учитывая ландшафт прилегающей территории, место, с которого часто запускают дроны, определить достаточно просто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прогулочной зоне ближайшего места отдыха наряд обнаружил мужчину, который руководил квадрокоптером. Чтобы установить личность, проверить законность запуска прибора и обстоятельства видеосъёмки, его пригласили в управление отряда Морской охраны.

Оператор воздушной съемки не удивился приближению военных, а даже обрадовался. Выяснилось, что гражданин Украины является законопослушным и сознательным. О дополнительных временных режимных ограничениях в контролируемых пограничных районах по осуществлению любых полётов легкомоторных летательных аппаратов он знал, но не смог самостоятельно выяснить, куда именно нужно обратиться для получения соответствующего разрешения.

Мужчина пояснил, что сфера его профессиональной деятельности связана со строительными проектами, поэтому проводил съёмку местности в рамках подготовки отчёта о проведённых строительных работах неподалёку.

За нарушение пограничного режима владелец дрона привлечён к административной ответственности. Также пограничники сообщили ему адрес обращения с заявлениям о проведении аэрофотовидеосъёмки.

Как сообщала Одесса News, на канале Викета реки Дунай и озере Ялпуг измаильские пограничники конфисковали более 5 км браконьерских сетей и полсотни раколовок.

Фото: Госпогранслужба Украины