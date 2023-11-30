Белгород-Днестровские пограничники нашли у гражданки Украины более 7,5 кг икры

В пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с таможенниками обнаружили у гражданки Украины более 7,5 кг осетровой и лососевой икры.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что 27-летняя женщина перевозила деликатесы в сумке-холодильнике, заполненной 11 железными банками с чёрной и 7 пластиковыми контейнерами с красной икрой. Никаких документов на товар у гражданки не было.

«По данному факту составлены процессуальные документы за нарушение таможенных правил. Товар изъят до решения суда», — говорится в сообщении пограничников.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года правоохранители Одесской области разоблачили канал незаконного перемещения через государственную границу с целью дальнейшего сбыта немаркированных подакцизных товаров – сигарет известных иностранных марок, прибывших в контейнере из Пакистана в морской порт Рени.

Фото: Госпогранслужба

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy