В Рени Одесской области ликвидировали канал контрабанды сигарет из Пакистана

Правоохранители Одесской области разоблачили канал незаконного перемещения через государственную границу с целью дальнейшего сбыта немаркированных подакцизных товаров – сигарет известных иностранных марок.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования была получена информация о ввозе на таможенную территорию Украины табачных изделий «контрабандным» путём без марок акцизного налога.

Установлено, что в Ренийский морской торговый порт из Исламской Республики Пакистан на судне прибыл контейнер с сигаретами. Документы на растаможку указанного подакцизного товара в таможенные органы не подавались. В ходе проведения санкционированного осмотра контейнера обнаружено и изъято более 400 тыс. пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора.

«Стоимость изъятой продукции составляет ориентировочно 32 миллиона гривен. Прокуроры направили в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество», — говорится в сообщении.

Устанавливаются все происшествия преступной деятельности и круг причастных к преступлению лиц.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется по факту незаконного ввоза, хранения и сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 УК Украины).

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года правоохранители обнаружили в пригороде Одессы подземные хранилища с контрафактными сигаретами известных мировых марок на 89 млн грн.

Фото: Одесская облпрокуратура

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