В Одесской области задержали жительницу Херсона за организацию псевдореферендума

Одесские правоохранители задержали жительницу Херсона, которая принимала участие в проведении псевдореферендума.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры задержана жительница Белозёрской поселковой территориальной общины в Херсонской области. Ей сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

По данным следствия, подозреваемая добровольно пошла на сотрудничество с российскими захватчиками и участвовала в проведении организованного оккупационными властями так называемого «референдума» по выходу из состава Украины и присоединению к России временно оккупированной территории Херсонской области.

«С 23 по 27 сентября 2022 года женщина вместе с вооружёнными военнослужащими России обходила дома жителей сёл Кизомис и Гончарное Белозёрской поселковой территориальной громады и собирала голоса, требуя от них поставить нужную отметку в бюллетенях. После завершения псевдоизъявления она передала бюллетени военным РФ для дальнейшей фальсификации результатов так называемого голосования, за что получила «вознаграждение» в рублях», — говорится в сообщении.

По ходатайству прокурора подозреваемой избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Как сообщала Одесса News, бывшего сотрудника одного из районных отделов милиции в Одессе, ставшего агентом российской разведки, собиравшего данные о логистических путях Сил обороны в Одесской области, будут судить.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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