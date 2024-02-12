Одесский суд будет разбираться в рейдерском захвате недвижимости инокомпаний

Одесская облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя и 3-х участников организованной группы по факту фальсификации документов, противоправного завладения имуществом иностранных компаний и легализации этого имущества.

Следствием установлено, что участники преступной группировки в период с августа 2021 по декабрь 2022 годов завладели 5 объектами недвижимости, принадлежащими иностранным компаниям.

«Обвиняемые получили поддельные печати иностранных компаний, органов власти и нотариата иностранных юрисдикций, подделали доверенности иностранных предприятий на распоряжение недвижимым имуществом, создали фиктивные ООО, в уставный капитал которых внесли недвижимость, расположенную в Одессе и Киеве, после чего заключили сделки купли-продажи», — говорится в сообщении прокуратуры.

Таким образом, дельцы завладели 4 квартирами в центре Одессы, а также частным домом и земельным участком в Киеве, чем причинили ущерб иностранным инвесторам более чем на 41 млн гривен.

Отмечается, что в настоящее время восстановлено право собственности на 1 объект стоимостью почти 30 млн грн, а на остальные 4 объекта наложены аресты с целью обеспечения перехода права собственности добросовестным покупателям.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года Куяльницкому сельсовету Подольского района Одесской области возвращено два участка общей площадью 20 га стоимостью 609 млн грн, предоставленных предприятию для строительства объектов зелёной энергетики, а также взыскано в пользу сельсовета более 1 млн грн задолженности по арендной плате.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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