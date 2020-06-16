Шевченковский райсуд Киева изменил адрес домашнего ареста праворадикала Стерненко

Шевченковский райсуд Киева во вторник, 16 июня, удовлетворил ходатайство прокурора по делу праворадикала Сергея Стерненко относительно изменения адреса для выполнения меры пресечения.

Об этом сообщает Укринформ.

Таким образом активист будет проводить домашний арест по месту фактического проживания в Киеве, а не по месту прописки в Одессе.

С утра прокурор по делу Стерненко подал ходатайство об изменении адреса для выполнения ему меры пресечения.

Как сообщил сам Стерненко в Telegram, «звонил следователь. Прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки на адрес проживания. Что мешало это сделать сразу — неизвестно. Вчера прокурор просто убежал, сказав, что он доволен», — написал он.

Стерненко также отметил, что это означает лишь смену адреса, однако сама мера пресечения не изменится.

«Это означает, мера пресечения не изменится сейчас. Они только исправят адрес, и всё. И я буду лишён свободы. Дам знать, как только будут детали о заседании. А потом будет апелляция. Где уже мы будем требовать отмены меры пресечения», — написал подозреваемый в убийстве.

Соблюдение Сергеем Стерненко меры пресечения в виде домашнего ареста по месту фактического проживания в Киеве будет проверять полиция Одессы. Об этом заявил Стерненко журналистам по завершению судебного заседания.

«Сейчас изменили адрес отбывания домашнего ареста, но не изменили орган, который должен это проверять. Соответственно, теперь для того, чтобы проверить, буду ли я дома на домашнем аресте, одесская полиция должна ехать в Киев, проверять и затем возвращаться назад. Это уже проблемы стороны обвинения, я просто констатирую», — отметил он.

Он также отметил, что завтра, 17 июня, в 13:15 судья Владимир Бугель (который 15 июня избрал меру пресечения активисту — ред.) должен объявить полный текст судебного решения.

Ситуация под зданием суда была спокойной, на месте присутствовали работники правоохранительных органов.

Между тем, сегодня депутатские фракции политических партий «Европейская солидарность» и «Батькивщина» выразили поддержку Стерненко.

Об этом заявили депутат от «Европейской солидарности» Мария Ионова и лидер фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко в своих выступлениях с трибуны парламента.

«Реванш происходит у нас на глазах. То, что касается дела Сергея Стерненко, не выдерживает никакой критики, так как в ней говорится о самозащите. Это — о правах человека, о том, как гражданин может защитить сам себя в суде. Сергея хотят бросить за решётку только за то, что он спасал себе жизнь», — отметила Ионова.

В свою очередь, Тимошенко, выражая позицию своей политсилы в поддержку Стерненко, отметила: «Я считаю, что террор против патриотов — недопустим. И всё происходящее выглядит постыдно и недостойно Украины».

Как сообщала Одесса News, 15 июня Шевченковский районный суд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом, по словам активиста, местом пребывания на домашнем аресте в постановлении суда указана «воинская часть в Одессе», по месту прописки, но его «туда не пускают, потому что это режимный объект».

«Это определение невозможно выполнить», — отметил активист и озаботился тем, что из-за его невыполнения прокуроры потом могут «просить содержания под стражей».

Стерненко 11 июня объявили подозрение в совершении преступлений по ст.115 ч.1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот, затем догнал его и нанёс несколько ударов в область сердца, снимая всё происходящее на видеокамеру.

Фото: Укринформ