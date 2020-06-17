Кого 17 июня в Одессе оставят без света

В связи с проведением запланированных и аварийных ремонтных работ по модернизации электросети 16 июня в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения в ряде жилых домов.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Отключение электроэнергии будет произведено в этот день по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Абрикосовая: 1, 1А, 1-А, 1-Б, 1В, 1-Г, 1-Д, 3, 5, 7, 9, 9/9А, 9/36, 11, 13/А, 13Б, 15, 17, 17А, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35а, 37, 39, 39А, 41, 41А, 43, 191
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Аркаса Николая: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 14, 14/3, 14/10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 31, 32, 33, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Ашхабадская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Балковская: 14А, 20, 26, 28, 32, 32А
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Балковская: 137, 137г, 139, 141
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Балтская дорога: 58А, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Бессарабская: 2, 4, 4Б, 6
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Библиотечная: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Болградская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Бородинская улица: 1, 2, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 19/1, 20, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 27, 29, 31, 41, 43
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Ветеранов Труда улица: 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Волоколамская: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37А, 37Б, 39, 39А, 39б, 41, 41-А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Восточный 2-й переулок: 9
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Воробьёва Академика улица: 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Гастелло: 54, 54А, 54б, 56, 56а, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 86А, 86б, 87, 87а, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Гагарина переулок: 1, 1б, 2, 2а, 3, 3А, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 9/1, 9а, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 12а, 12Б, 13, 13а, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 25
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Гагарина проспект: 1
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Гаркавого Академика улица: 15, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43, 47, 48а, 51, 53, 148, 150, 152, 156
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Горизонтальная: 49, 49А, 50
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Дальницкое шоссе: 19
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Десантный бульвар: 14
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Долгая улица: 21, 23, 25, 26, 26а, 26б, 26б/1, 27, 27а, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 31-1, 31а, 31б, 31В, 33, 33/2, 33/3, 33/4, 33/6, 33/7, 33/9, 33/9Б, 34, 34/4, 34а, 36, 36а, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45-А, 46, 46а, 47, 47/2, 47А, 48, 49, 49а, 50, 51, 51а, 52, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58/3, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61А/1, 62, 63, 64, 65, 66, 66/1, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69А, 69б, 70, 70А, 71, 71а, 71б, 71в, 72, 73, 74, 74а, 75, 75а, 76, 77, 77/1, 77А, 78, 79, 80, 81, 81А, 81б, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 86б, 86В, 86г, 86д, 86д1, 87, 88, 88б, 88в, 88-Г, 89, 90, 91, 91а, 92, 94, 94а, 94Б, 96, 96а, 96б, 96д, 96/33, 98, 98а, 98б, 98в, 98г, 98Д, 98Ж, 98Вуч.28, 100, 121Б
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Добровольского проспект: 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156
|15:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Добровольского проспект: 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156
|9:00
17 июня
|11:00
17 июня
|Заплан.
|Добровольского проспект: 73А
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Доватора Генерала улица: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 19А, 20, 21, 21-А, 22, 23, 23А, 24, 25, 25-Б, 25Б, 26, 27, 27А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44-А, 44Б, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Дружеский переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7б, 8, 9, 9А, 10, 11, 11а, 12, 12А, 14, 16, 16А, 18, 18А, 18Б, 20
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Дубовая роща: 3/1, 3/2, 3/3
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Житомирская: 1, 5, 7, 7а1, 9а, 21, 27, 41, 44, 51А, 58, 60, 64, 132А, 154, 165, 170, 176, 184б, 186а, 200, 202
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Заболотного Академика: 43, 45, 47, 49, 51
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Июльская: 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Карпатская: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Картамышевская улица: 40, 40/1
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Кленовая: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Клубничная улица: 20
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Клубничный переулок: 20, 24/2, 24/3, 24/4, 24А
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Княжеская: 3, 3/5
|7:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Крайняя: 3, 4, 4/2, 5, 5/7, 5-А, 5А, 5-Б, 5-В, 6, 7, 7б, 8/4, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14-А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 34б, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 40-А, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 57, 58, 58А, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 66, 67, 70, 70А, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Красная: 5, 7, 9, 15
|2:10
17 июня
|2:24
17 июня
|Авария
|Леонова улица: 57
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Левадная улица: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Линейный переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 6
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Ливерпульский переулок (Пионерский): 1А, 5, 6, 6/1, 6А/2, 6Б, 7
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Лузановская: 37-39
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Лузановская: 5, 5А, 57, 57-1, 59, 61, 63, 65, 67, 82, 82-84, 84а, 84б, 84в, 86, 88, 90, 90А, 92, 94, 94А, 94Б, 98, 100, 102, 104
|2:10
17 июня
|2:24
17 июня
|Авария
|Лузановский 1-й переулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Лузановский 2-й переулок: 1, 3, 4, 5
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Люстдорфский: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 86а, 88
|10:00
17 июня
|13:00
17 июня
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 179, 181, 183, 183а, 183б, 183в, 185, 185Б, 185В, 185Г, 185Д, 187, 189, 189а, 191, 191а, 193, 195, 196а, 197, 199, 199А, 201, 201А, 203а, 205, 205а, 207, 207а, 209, 209/2, 209/3
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Макаренко: 22, 26, 26/225
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Махачкалинская: 2
|15:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Махачкалинская: 2
|9:00
17 июня
|11:00
17 июня
|Заплан.
|8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Магистральная улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 42, 42а, 44, 46, 48, 50а
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Мечникова: 2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Молодёжная: 1А, 1В, 2, 3, 8, 8а, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Могилевская: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Нескучная улица: 1А, 8, 11, 12, 13, 13а, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24-28, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52А, 52А14, 57, 59, 61
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Николаевская дорога: 265, 267, 269, 271, 271а, 273, 273/1, 275, 277, 279, 279-35, 281, 287, 287а, 289, 289а, 291, 293, 295
|2:10
17 июня
|2:24
17 июня
|Авария
|Новгородская: 1А
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Новосельского улица: 14, 16
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Новосельского улица: 2
|7:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Ореховая: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 32А, 34, 34А, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 48А, 50, 50А, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А, 64, 64А, 66, 68, 72А, 76, 78, 80, 80А, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 194, 42.44
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Офицерская улица: 1, 2, 3, 4, 4/1, 4-б, 5а, 5б, 5-в, 6, 7, 7-7а, 7а, 7-б, 8, 8-8а, 9, 9/1, 9/4, 9/7, 9а, 9-а, 10, 11, 11Б, 12, 12А, 13, 13/3, 14, 14а, 14-б, 14-в, 14-г, 14-д, 14е, 15, 16, 16-а, 16б, 16-б, 16Г, 18
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Офицерский 1-й переулок: 1, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 9В, 10, 11, 11А, 12, 15-А
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Пастера улица: 4
|7:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Панаса Мирного улица: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Патриотическая улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 14, 14а, 15, 20, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Пантелеймоновская улица: 72, 74
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Педагогическая: 46, 46А, 46-А
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Петра Лещенко улица: 1, 1-А, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25-А, 29, 31, 33, 33-А, 35, 39, 41, 41А
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Писарева улица: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 9-а, 10, 10А, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14/1, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 23а, 24, 28А
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Подольская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Посмитного: 20, 22, 33
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Проточный переулок: 1, 1/1, 3, 5, 8
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Псковская улица: 8, 8А, 10, 12, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Псковский переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9/4, 9/5, 11, 12, 14
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Равенства: 196
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Рижская: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28/2, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Рихтера Святослава: 110, 111, 111а, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118Б, 118В, 119, 120, 120А, 120Б, 120В, 121, 122, 122/2, 123, 124
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Ростовская улица: 4
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Рыбачий переулок: 2, 3, 3-5, 3/5-А, 3а, 3/А, 4, 6
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Самарская: 1, 1А, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41/2, 43, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71А, 73, 75
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Самолётная улица: 44, 44а, 47, 52
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Северная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 34А, 34В, 38, 40, 40А, 42, 42А, 44
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Селянская: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13А, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20/1, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 130
|15:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 130
|9:00
17 июня
|11:00
17 июня
|Заплан.
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 72
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Сиротский 2-й переулок: 4
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Смоленская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46б, 47, 48, 49, 49А, 50, 51
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Солнечная: 1, 1а, 1Б, 1В, 2а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22Б, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 36А, 39, 41
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Сосюры улица: 1, 1а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Сортировочная 1-я: 24, 34, 34а, 36, 38а-с, 40, 42, 42А, 44
|2:10
17 июня
|2:24
17 июня
|Авария
|Средняя: 61
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Сталепрокатная: 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7/5, 8, 8/1, 9, 10, 11, 11А, 14, 15, 16, 17, 17/19, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22-Б, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 418/26
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Сталепрокатный переулок: 13
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Старопортофранковская улица: 5, 6, 7, 9, 11, 13
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Старорезничная улица: 20
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Творческая: 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 41, 42, 42А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Тепличный: 1
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Терешковой Валентины: 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4
|10:00
17 июня
|13:00
17 июня
|Заплан.
|Тепличный 1-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 5-а
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Тепличный 2-й переулок: 1, 2, 2-А, 3, 4, 5, 6, 9, 10
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Тимирязева: 1-а, 1Б, 1В, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 12б, 13, 13б, 14, 14Б, 15, 16, 16а, 16в, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 24/3, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 35в, 35Г44, 36, 37, 37а, 37б, 38, 38/3, 38а, 38б, 39, 39/1, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41Б, 41в, 42, 42/1, 42/2, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 46А, 47, 47Г, 47Д, 48, 49, 49/6, 49/8, 49/9, 49а/3, 49а/51, 50, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 56, 66уч21, 423, 492
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Тираспольская: 25
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Тимирязева переулок: 6, 7, 8, 49, 49а, 62
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Тираспольское шоссе: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Тимирязева 1-й переулок: 1, 2
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Удельный переулок: 6
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Улитина улица: 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25б
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Умова улица: 1, 1/1а, 1а, 3, 5, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 21Б, 23, 25, 27, 27А, 29, 54, 75, 77, 79, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Уманская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 24а, 25, 25А, 25Б, 25В, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Урожайная: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 38, 40, 42, 44
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Ученическая: 26
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Филатова Академика: 3/2
|10:00
17 июня
|13:00
17 июня
|Заплан.
|Флотская улица: 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Флотский 4-й переулок: 1
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 59, 59/1, 59а, 59А, 61, 63
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Чапаевский 2-й переулок: 3
|9:00
17 июня
|17:00
17 июня
|Заплан.
|Черноморский переулок: 3, 5
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан.
|Южная улица (Авангард): 33, 35, 35А
|9:00
17 июня
|19:00
17 июня
|Заплан.
|Яхненко Семёна: 2, 3, 3/2, 3-а, 3-б, 3-в, 4, 4а, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 17, 17-а, 27, 27-б
|9:00
17 июня
|18:00
17 июня
|Заплан