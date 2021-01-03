Кому в Одессе 4 января отключат свет и воду

4 января в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.
Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК »Одесские электросети».
В частности, в этот день водоснабжение будет прекращено с 9.00 до 20.00 в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ на водопроводе диаметром 110 мм потребителям следующих улиц города:
- Фонтанская дорога, 66-120, 143-165,
- Костанди, 2-44, 1-39,
- Гаршина,
- Елочная,
- Ванный пер.,
- Ляпидевского,
- Узкий пер.,
- Амбулаторный пер.,
- Летний пер.,
- Гаршина пер.,
- Дачный пер.
В связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат в этот день электроэнергию.
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Ак.Гамалеи: 23уч.20, 51уч.9, 67Б
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
4 янв.
|17:00
4 янв.
|Гамалеи (Зелёная) — киев: 6, 8, 11А, 13, 15, 17, 17А, 17Г, 19А, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 60, 60А, 61, 62, 62/2, 63, 64, 64А, 65, 66, 66А, 67/А, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82А
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
4 янв.
|17:00
4 янв.
|Электрический: 4А, 4Б
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
4 янв.
|17:00
4 янв.
|Люстдорфская дорога ( киев): 217, 219, 221, 223, 225, 227, 227а, 229, 231, 233, 240
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
4 янв.
|17:00
4 янв.
|Трамвайная: 1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 24А, 24а/1
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
4 янв.
|17:00
4 янв.
|Трамвайный переулок: 2
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
4 янв.
|17:00
4 янв.
|Троллейбусная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36/1, 36/2, 38, 40, 42
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
4 янв.
|17:00
4 янв.
|пер. Вишнёвый: 46, 48, 50
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
4 янв.
|17:00
4 янв.