Кому в Одессе 4 января отключат свет и воду

4 января в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК »Одесские электросети».

В частности, в этот день водоснабжение будет прекращено с 9.00 до 20.00 в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ на водопроводе диаметром 110 мм потребителям следующих улиц города:

Фонтанская дорога, 66-120, 143-165,

Костанди, 2-44, 1-39,

Гаршина,

Елочная,

Ванный пер.,

Ляпидевского,

Узкий пер.,

Амбулаторный пер.,

Летний пер.,

Гаршина пер.,

Дачный пер.

В связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат в этот день электроэнергию.