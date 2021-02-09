Кому в Одессе 10 февраля отключат свет и газ

10 февраля некоторые одесситы останутся без газа и света.
Так, в связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по: улице Новощепной ряд прекратят газоснабжение.
Об этом сообщили АО «ДТЭК Одесские электросети» и Управление эксплуатации газового хозяйства города.
С 9:00 до 16:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
|
№п/п
|
Адреса отключения
|
Кому отключат
|
1
|
Новощепной ряд, 17
|
топочная «Антей»
|
2
|
Новощепной ряд, 17
|
топочная «Дризницкая»
|
3
|
Новощепной ряд, 11
|
население
|
4
|
Новощепной ряд, 13
|
население
|
5
|
Новощепной ряд, 19
|
население
|
Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:
|Время
откл.
|Время
вкл.
|2-й Лермонтовский переулок: 1, 1А, 5, 5а, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|19:00
10 фев.
|Елисаветградский пер.: 3, 4, 5, 8/10, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|19:00
10 фев.
|Адмиральский проспект-мал: 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 30
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Адмиральський проспект-киев: 1, 1а, 1б
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Богдана Хмельницкого: 23, 25, 27, 29, 52, 54, 58
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Бреуса: 4, 4А, 6, 8, 9, 9а, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 15Б/1, 17, 17А, 17б, 19, 19/3, 21/2, 23, 25, 25А, 25б, 27, 27А, 29, 29а, 31, 31А, 33, 35, 35/2
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Белинского улица: 7, 8, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|19:00
10 фев.
|Большая Арнаутская: 1, 1/1, 1/2, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 31, 37
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|19:00
10 фев.
|Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16_1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Вишнёвый: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Вознесенский пер.: 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|19:00
10 фев.
|Волжский пер.: 1, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|19:00
10 фев.
|Запорожская: 2, 4/8, 8А, 9, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Канатная улица: 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|19:00
10 фев.
|Канатный пер.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|19:00
10 фев.
|Кристаловского: 1А, 3, 26
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Лермонтовский пер.: 1а, 1, 2, 3Б, 4, 5, 7, 7А, 9, 11/1, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|19:00
10 фев.
|Лунина контр-адмирала — мал: 8, 10, 11, 12, 13
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Лидерсовский бул.: 19/21, 21, 21В
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|19:00
10 фев.
|Малая Арнаутская ул.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 30
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|19:00
10 фев.
|Новаторов: 13, 15, 17
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Палубная — мал: 10, 10-А
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Прохоровская улица: 51, 53, 55, 57, 59, 61
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Среднефонтанская ул.: 4, 10, 12, 14, 14а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|19:00
10 фев.
|Скворцова: 26, 26/3, 28, 28А, 30, 30А, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 47А, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Судостроительная киев: 15
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Судостроительная малин: 13, 15, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Фонтанская дорога-малин: 12, 12/10, 12/3, 12/7, 12/8, 12/9, 12А, 12Б, 12Г, 12д
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Фруктовый пер.: 1, 3, 5, 7, 9
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Фруктовый пер.: 3
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Швыгина генерала: 2, 4, 6
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|Щеглова — мал: 15, 22/1, 24, 26
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
|улица Доковая: 20, 21
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
10 фев.
|17:00
10 фев.
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