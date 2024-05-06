6 мая в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Ряд улиц в Одессе 6 мая обесточены по причине проведения аварийных работ.
Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».
Отмечается, что работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: Абрикосовая, Дубовая Роща, Лигинская (Макаренко), Писарева, Равенства, пер. 1-й Равенства, пер. Абрикосовый, Фонтанская дорога, 106/37, 106/40, пер. Янтарный, Тимирязева, 34.
Центральные РЭС: Композитора Лятошинского (Перепечко), Ференца Листа (Елина), 1-я, 7-я Степовая, Композитора Вербицкого (Вронского), Гранатная, Апрельская, Ближние Мельницы (Кондренко), Кордонная, Николая Лысенко (Корнюшина), , 8а, 8б, 8в, 10, М. Малиновского, М. Бабаджаняна, Йозефа Прибика (Минская), Св. Рихтера, Сельская, Спартаковская, Текстильщиков, Туристская, Ботанический, 2, 2а, пер. Гранатный, Кордонный, пер. Короткий, 2, 3, 4, Малиновский, 7, пер. Мостовой, пер. Парашютный, 1,1б, пер. Спартаковский, 25, пер. Туристский, 2, 2-я, 4, 4а, 5, 5а, 9, 10, 11, 12, 12б, просп. Гагарина, 15.
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