Глава ООВА Максим Марченко: Продолжаем ликвидацию последствий масштабной аварии

Продолжаем ликвидацию последствий масштабной аварии в высоковольтной сети.

Об этом сообщил в Telegram начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко 9 февраля.

«В настоящее время, — проинформировал глава ООВА — ситуация несколько улучшилась. Невероятными общими усилиями нам удалось предоставить дополнительный объём электроэнергии на Одесский район и город Одессу».

По его словам, именно сейчас идёт тестирование графиков, которые ДТЭК должен анонсировать не позднее чем сегодня вечером.

Отмечается, что Марченко разговаривал с руководителем НЭК «Укрэнерго» об увеличении лимитов для Одесской области.

«Также благодаря подключению генераторов к объектам критической инфраструктуры и ряду мероприятий, о которых я не могу говорить на публику, нам удалось улучшить ситуацию в районе и городе. За ночь по Одесскому району произошло более ста локальных аварий. Дал поручение немедленно отреагировать на каждую из них», — проинформировал Марченко.

Руководитель области также поблагодарил всех, кто работал и продолжает работать над решением этой проблемы, а также одесситов за выдержку.

Как сообщала Одесса News, 8 февраля над ликвидацией аварии в Одесской области работали семь бригад «Укрєнерго» и бригада облэнерго.

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