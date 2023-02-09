В Одесской области ситуация со светом несколько улучшилась

Ремонтным бригадам удалось предоставить Одесской области дополнительный объём электричества.

Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

Компания пообещала, что к концу дня, 8 февраля, ситуация со светом в области улучшится.

«Облэнерго до конца суток распределит дополнительную мощность между потребителями, соответственно, это позволит сократить продолжительность ограничений. Графики ограничений будут сохраняться и будут действовать в соответствии с рассчитанным лимитом потребления области», – отметили в «Укрэнерго».

В компании рассказали, что над ликвидацией аварии в Одесской области работали семь её бригад, а также бригада облэнерго.

В целом по Украине увеличилось потребление электроэнергии из-за похолодания, в энергосистеме страны сохраняется дефицит мощности, больше всего – в вечерние часы. Однако производство электричества в стране тоже увеличилось.

«После аварийного ремонта оборудования включён в работу один блок на одной из электростанций в центральном регионе. Также возросла генерация из возобновляемых источников энергии. Одновременно один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт. Продолжается импорт электроэнергии. Имеющийся объём производимой электроэнергии всё еще недостаточен для покрытия потребления в полном объёме», – говорится в релизе.

Электроэнергия, имеющаяся в системе, направляется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (котельные, водоканалы, больницы) и на покрытие потребностей населения, сообщили в НЭК.

Лимиты потребления 8 февраля не применялись в двух областях – Запорожской и Донецкой, поскольку в этих регионах запланировано измерение фактического потребления, в запланированной Николаевской области такие измерения не проводили из-за повреждения российскими оккупантами водопровода.

«Повреждённая критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений», – пояснили в «Укрэнерго» и добавили, что пока ограничения в области применять не будут.

Сегодня, 9 февраля, запланировано измерение фактического потребления электроэнергии в Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях, а в Одесской — 20 февраля.

В остальных регионах Украины действуют лимиты.

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