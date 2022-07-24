От ракетного удара по Одесскому морпорту есть пострадавшие

В результате ракетного удара российских оккупационных войск по морскому порту в Одессе есть пострадавшие.

Об этом 23 июля в видеообращении, опубликованном в Facebook Одесской областной военной администрации, сообщил её начальник Максим Марченко.

«На следующий день после подписания соглашения об экспорте зерна, Россия атаковала порт Одессы ракетами «Калибр». К сожалению, есть раненые», – сказал Марченко, не уточнив количество пострадавших.

По его словам, из-за обстрела повреждена инфраструктура порта.

«После этого удара весь мир должен увидеть, что такое Россия… Это страна-террорист, с которой невозможно договориться ни о чём, а все соглашения с ними не стоят даже бумаги, на которой они написаны, – отметил Марченко. – Ракетный удар по Одессе – это не просто удар, а послание ООН и всему миру, что Россия не собирается договариваться или останавливаться».

В результате ракетного удара пострадало также здание Одесского художественного музея.

Как сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Теlegram, «взрывная волна повредила окна в здании Одесского художественного музея. Этим ударом Россия поставила под угрозу исторический центр Одессы, включённый в Предварительный список мирового наследия ЮНЕСКО».

Министр подчеркнул, что портовая часть, по обновлённой версии номинационного досье, которое вскоре будет подано Украиной в ЮНЕСКО, будет входить в буферную зону объекта Всемирного наследия. Порт расположен вплотную к ключевым объектам культурного наследия Одессы. Ткаченко призвал ЮНЕСКО и международное сообщество «сделать всё, чтобы остановить удары России по мирным городам Украины и уничтожение культурного и природного наследия».

«Россия не имеет права быть членом ЮНЕСКО, а тем более председательствовать в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО», – подчеркнул министр.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в Facebook сказал: «Все эти акты вандализма и военные преступления говорят о том, что нам нужно как можно скорее включить исторический центр Одессы в Основной список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И защитить нашу архитектуру от атак оккупантов, у которых, как мы уже много раз убеждались, нет никаких ценностей».

Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сказала, что «значительных разрушений в припортовой инфраструктуре не было, было попадание в насосную станцию, которая загорелась и была потушена».

Как сообщала Одесса News, 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.

Россия заявила о своей «абсолютной непричастности» к взрыву в порту.

В МИД Украины назвали атаку «плевком» президента РФ Владимира Путина «в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану», приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна.

В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта, но ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем за сутки после достигнутых в Стамбуле договорённостей об экспорте украинского зерна, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.

Фото: Суспiльне.Одеса, ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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