Воин из Болградского района Теодор Талков умер от ранения в бою, светлая ему память

В Херсонской области погиб боец из общины Болградского района Одесской области Теодор Талков.

Об этом сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Теодор Талков, житель села Высочанское был бойцом 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. 2 июля ему исполнилось всего 27 лет, он получил тяжёлые ранения в бою с оккупантами 18 июля. Парня госпитализировали в одну из больниц Николаева, где 20 июля он ушёл из жизни.

У погибшего воина дома остались молодая жена, трёхмесячный сын Матвей и старший сын Глеб от первого брака.

22 июля Тарутинская община в скорби встретила погибшего защитника и, склонив головы, провела Героя в последний путь.

Как сообщала Одесса News, 21 июля в Рени простились с 19-летним морским пехотинцем Станиславом Топалом, который 3 апреля погиб при защите Мариуполя.

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Фото: Бессарабия INFORM

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