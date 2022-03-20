Полигоном для гиперзвуковых российских ракет стала жемчужина Карпат

В 9 километрах от жемчужины Карпат — Яремча — Россия нанесла удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в посёлке Делятин Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в Теlegram, комментируя ситуацию относительно ударов по подземному складу в Делятине, передаёт корреспондент Одесса News в Ивано-Франковске.

«Действительно, враг нанёс удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет ещё установлен. У нас есть повреждения, разрушения. Была детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются», – сообщил Игнат сразу после произошедшего.

19 марта оккупанты заявили, что нанесли удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в Делятине гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами комплекса «Кинжал».

Российское ведомство также опубликовало видео удара предположительно по подземному ангару.

«Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракетного вооружения России. Они применяют ракеты, летящие 2 тыс. километров, 5,5 тыс. километров по дальности – это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы «Искандер», крылатые ракеты «Калибр» и другие: Х-101, Х-55, Х-555. Было заявление о «Кинжале», которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить», – сказал Игнат.

Представители американской администрации подтвердили, что Россия запустила по Украине гиперзвуковые ракеты, что стало первым известным использованием такого рода наступательного вооружения в бою, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«Соединённые Штаты имели возможность отслеживать запуски в режиме реального времени», — заметили представители администрации.

В Вашингтоне считают, что запуски гиперзвуковых ракет могли иметь целью, во-первых, испытание этого оружия, а, во-вторых, направить Западу сигнал о том, что Россия имеет такие возможности.

Гиперзвуковое оружие движется со скоростью свыше пяти Махов, то есть в пять раз быстрее скорости звука. Его сложно выявить и поразить системами противоракетной обороны.

Жители Делятина сообщили, что ситуация в селе спокойная — «ни огня, ни дыма, ни воронок в селе нет».

Кстати. В Делятине ещё в 1950 году основали режимный городок закрытого типа Министерства обороны СССР в Ивано-Франковской области, который состоит из жилой зоны и нескольких военных объектов.

Как сообщала Одесса News, 13 марта ВС РФ нанесли ракетный удар по аэропорту в Ивано-Франковске.

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