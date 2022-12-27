Суда, вышедшие из Одессы с зерном, более месяца простаивают в Босфоре

Некоторые суда, вышедшие из портов Большой Одессы «зерновым коридором», ожидают в водах Турции больше месяца.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

«Это результат целенаправленных действий делегации РФ в СКЦ (Совместный координационный центр, — ред.), цель которых — замедлить процесс инспекций судов. Сначала они сократили количество инспекционных групп до 3, теперь начали затягивать время самих инспекций. Представители России начали проверять даже показатели, не предусмотренные документами СКЦ и не имеющие никакого отношения к предмету проверки (например, хорошо ли работают судовые агрегаты, сколько топлива и прочее). При таком алгоритме проверка одного судна занимает от 4 часов. Это непродуктивно и способствует увеличению очереди. Увеличение очереди – это уменьшение объёма экспорта агропродукции из наших портов и миллионные убытки для грузовладельцев из-за простоев», — объясняет Юрий Васьков, заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что по состоянию на 25 декабря по этим причинам инспекционная группа №3 не провела ни одной инспекции. В результате за день прошло всего 6 инспекций из 10 запланированных. Для стабильно работающего «зернового коридора» нужно минимум 12 в день.

За 2 последних дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов с 390 тысячами тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. Среди них балкеры ALANDA STAR и SSI PRIVILEGE с 68 тысяч тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тысяч тонн масла для Индии.

Сегодня порты Большой Одессы загружают более 860 тыс. тонн агропродукции на 24 судна. Далее — ожидания инспекции СКЦ, а в Босфоре ожидают инспекции 99 судов, из которых 72 — на заход в порты под загрузку, 27 — уже с украинской агропродукцией.

По «зерновому коридору» двигаются 3 судна под загрузку 93 тыс. тонн агропродукции.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 594 судна, которые экспортировали 15,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, 23 декабря ещё 6 судов с украинским зерном были отправлены в африканскую Ливию и страны Азии и Европы.

Фото: Мининфраструктуры

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.