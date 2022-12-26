Жизнь продолжается: в Одессе за неделю родились 138 малышей

На прошлой неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 138 маленьких украинцев, что на восемь детей больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что население Одессы за неделю пополнили две двойни.

«Количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные девочки – на свет появились 77 маленьких одесситок и 61 юный одессит», — говорится в сообщении.

Больше всего родов на прошлой неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 38 малышей.

Как сообщала Одесса News, все городские роддома Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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