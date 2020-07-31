С 1 августа Украину на месяц поделят на 4 карантинные зоны

С 1 августа Украину поделят на четыре карантинные зоны.

Об этом сообщил Минздрав.

Сегодня, 31 июля, состоится заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для утверждения четырёх карантинных зон — зелёной, жёлтой, оранжевой и красной.

Как сказал на брифинге в четверг министр здравоохранения Максим Степанов, «мы инициируем проведение заседания центральной комиссии для того, чтобы мы утвердили все эти зоны по всей стране, которые мы определили по показателям, и которые представлены в постановлении правительства».

В «красной» зоне будет ограничено движение городского или междугородного транспорта, на пересечении «зелёной» и «красной» зон будут установлены соответствующие посты.

Определение, к какой зоне относится та или иная административно-территориальная единица, будет делаться на основе 4 критериев: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определённых для госпитализации пациентов с подтверждённым случаем COVID-19, среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19.

При отклонении в течение 5 дней от установленных показателей принимается решение о переходе административно-территориальной единицы в более мягкую или более строгую зону.

Степанов сообщил, что информация о том, к какой зоне отнесен тот или иной регион или административно-территориальная единица, будет доступна на сайте Минздрава.

Действие нового постановления касается периода с 1 по 31 августа 2020 года.

В Украине по состоянию на 31 июля лабораторно подтверждены 69 884 случая COVID-19, из них за сутки – 1 090, сообщает специальный ресурс Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В целом в Украине зарегистрировано 1 693 смерти от COVID-19. В течение суток зафиксировано 20 новых летальных случаев.

Выздоровели — 38 752 (+598 пациентов за сутки). Ныне болеют — 29 439.

За сутки наибольшее количество инфицированных обнаружили во Львовской (147), Ивано-Франковской областях (111) и Киеве (110).

Как сообщала Одесса News, по мнению экспертов ВОЗ, человечество ещё не скоро сможет выработать коллективный иммунитет против COVID-19.